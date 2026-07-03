Конкуренцията от Китай доведе до закриване на центъра на Bosch у нас

Закриването на инженеринговия център на Bosch в България е част от по-широки процеси на преструктуриране в европейската автомобилна индустрия на фона на спад в търсенето, натиск върху печалбите и засилваща се конкуренция от Китай. Това развитие е свързано не толкова с локалната бизнес среда, колкото с глобалните промени в автомобилния сектор и прекратени технологични сътрудничества. Това коментира Цветан Илиев, автомобилен експерт и главен редактор на RoadHunter, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Новината за закриването на инженеринговия център на Bosch в България е неприятна, но според Илиев трябва да се разглежда в контекста на финансовите резултати и преструктурирането на компанията в Европа.

„Новината разбира се е неприятна на първо четене. Смятам, че тя донякъде се дължи на резултатите, които наскоро научихме. Това са финансовите резултати на Bosch за изминалата година“, посочи Илиев.

Компанията отчита загуба за първи път от 2009 година насам, което води до очаквани организационни промени. По думите му това е част от по-широка тенденция в сектора, а не изолиран случай на местно ниво. Закриването на част от дейностите в България е свързано и с по-широките промени във веригата на проекти между големите автомобилни компании, включително Volkswagen, който затваря заводи в Германия и съкращава служители.

„Volkswagen разполага също с компания за разработка на софтуер, тъй като през последните години софтуерът много навлиза в автомобилната индустрия. Центърът в България, който затваря врати, работи съвместно с Volkswagen във връзка с автоматизацията на автомобилите им“, каза Илиев.

Той подчерта, че проблемите при софтуерните проекти и натрупаните загуби водят до прекратяване на част от сътрудничествата.

„Имаме и прекратяване на сътрудничеството между Volkswagen и Bosch в тази насока. Това е основна водеща причина за това, което се случва в България в момента“, допълни експертът.

Европа, Китай и промяната в автомобилния баланс

Европейската автомобилна индустрия е под сериозен натиск, като основните фактори са засилената конкуренция от Китай и промените в глобалните вериги на доставка.

„Европейската автомобилна индустрия е подложена на сериозна атака от страна на Китай. Големите производители допуснаха грешки във времето, които намалиха тяхната конкурентоспособност“, посочи гостът.

По думите му изнасянето на производство и изграждането на силни доставчици в Китай са създали конкурент, който работи по-бързо и по-евтино, което оказва натиск върху печалбите и стратегиите на европейските компании.

Китайските автомобилни марки засилват присъствието си в Европа благодарение на ценовото предимство и бързото технологично развитие.

„Китайските брандове навлизат. Те печелят с ниските си цени, вече имат атрактивен дизайн и добро оборудване“, каза Илиев.

Той подчерта, че Европа трябва да се фокусира върху традиционните си силни страни, вместо да влиза в директна ценова конкуренция.

„Европа има силни предложения на пазара, но трябва да засили позициите си там, където традиционно е силна, а не да се опитва да се съревновава с това, в което китайците са силни. Наблюдавам и известна загуба на идентичност у европейските автомобилни производители“, допълни той.

На фона на тези процеси в индустрията Илиев не очаква бързо възстановяване или значителен ръст на инвестициите в сектора у нас в краткосрочен план.

По думите му пазарът остава в режим на адаптация към нови технологични и конкурентни реалности, при които европейските производители търсят балансиране между разходи, иновации и натиск от страна на азиатските конкуренти.

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