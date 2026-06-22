Рецептата Dnes: Популярното сръбско ястие Мучкалица

Мучкалица е популярно традиционно сръбско ястие, произхождащо от региона на Лесковац. Това е пикантно, задушено ястие от печено или скара месо (обикновено свинско), комбинирано с печени чушки, лук, домати и подправки. Идеално е за използване на остатъци от скара след празници.

Ястието е богато, ароматно, с леко опушен вкус и се сервира горещо с хляб или качамак.

Необходими продукти (за 4 порции)

500–700 г свинско месо, най-добре предварително печено или скара, нарязано на хапки

100–150 г пушен бекон

4–6 големи печени и обелени червени чушки

2–3 печени зелени чушки

3–4 средни нарязани домата

2 големи глави лук, нарязани на филии

3–4 скилидки чесън, ситно нарязани

1–2 с.л. червен пипер

1 люта чушка (по желание, за пикантност)

100–120 мл бяло вино или вода

2–3 с.л. олио или свинска мас

Сол, черен пипер и вегета

Дафинов лист (по желание)

Пресен магданоз за сервиране

Начин на приготвяне

Ако месото не е предварително печено, нарежете го на малки парчета и го запържете в тиган до златисто. Извадете го и оставете настрана. В същия тиган или тенджера запържете нарязания бекон и лука на среден огън, докато лукът стане прозрачен и леко златист. Добавете чесъна и лютата чушка, разбъркайте за 1 минута.

След това добавете нарязаните домати и оставете да се задушат 5–10 минути, докато пуснат сок.

Добавете печените и нарязани чушки, червения пипер, сол, черен пипер и дафиновия лист. Разбъркайте добре.

Върнете месото в тигана, налейте виното или водата. Покрийте и оставете да къкри на слаб огън 30–40 минути, като разбърквате от време на време, докато месото омекне и сосът се сгъсти.

Сервирайте горещо, поръсено с пресен магданоз.