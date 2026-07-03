Народният театър изпраща един от най-силните си сезони с над 111 000 зрители

111 528 зрителски посещения, 614 изиграни представления, 13 премиерни заглавия и силно международно присъствие бележат театралния сезон 2025/2026 на Народния театър "Иван Вазов" до този момент.

Сезонът се очертава като един от най-силните за първата ни сцена - както с репертоара, представен пред българската публика, така и с мащабното участие на театъра на престижни фестивали и сцени зад граница. Още близо 10 000 зрители от различни националности са гледали спектаклите "Бурята", "Медея", "Хага" и "Съзвездия" по време на турнета в Австрия, Испания, Румъния, Хърватия, Сърбия и Северна Македония.

За Народния театър сезонът няма да приключи с последната дата от обявения афиш в София - 8 юли. Предстои още около 20 000 зрители да гледат "Вакханки" по Еврипид - мащабната копродукция на Народния театър и Държавния театър на Северна Гърция ΚΘΒΕ, поставена от режисьора Явор Гърдев. Турнето на спектакъла започва от най-стария античен театър и Международния фестивал "Атина - Епидавър" и засега включва общо 18 дати през юли и август в Гърция. Предстои да бъдат обявени и българските премиери.

"Това е най-дългият, интензивен и успешен сезон, който сме имали. Той не просто не спира, а се разгръща с нова сила през лятото. Премиерите и предстоящото мащабно турне на "Вакханки" на практика сливат този сезон с началото на следващия. Стъпваме здраво върху високите европейски стандарти и продължаваме напред с още по-амбициозни планове. Горди сме, че с усилията на Народния театър българското сценично изкуство се съизмерва с най-добрите традиции на театрална Европа и това вече е ясно заявено и на международната сцена", казва директорът на театъра Васил Василев.

Премиери с мащаб, силни актьорски състави и нови текстове

Сред ключовите заглавия на сезона се откроява "Малката Англия" на Диана Добрева - спектакъл с внушителен визуален размах, мощна емоционална енергия и впечатляващ актьорски състав. С "Глембаеви" Ивица Булян превърна класическия текст на Мирослав Кърлежа в напрегнат, съвременен и безкомпромисен сценичен разказ за властта, наследството и моралния разпад. "Скъперникът" на Слободан Унковски върна Молиер на сцената на Народния театър чрез ярка интерпретация, силен ансамбъл и жив диалог със съвременния зрител.

Важен акцент през сезона беше и присъствието на съвременна драматургия и нови текстове, които получиха първата си сценична реализация именно на сцените на Народния театър. Сред тях са "Последният час на Мерилин Монро", "Малката Англия", "Жената-конбини", "Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката", "Ария на съперницата", "Влюбените" и "ТАМ". Тези постановки разшириха репертоарния хоризонт на театъра и срещнаха публиката с нови теми, сценични езици и авторски почерци.

Българската трупа на европейската театрална карта

Международното присъствие на Народния театър през сезона беше белязано от няколко значими турнета и фестивални участия, които затвърдиха мястото на българската трупа на европейската сцена.

В края на ноември "Хага" от Саша Денисова, режисирана от Галин Стоев, беше представена на международния фестивал Temporada Alta в Жирона и се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия в програмата. Постановката получи широко отразяване в испанската преса, която я определи като смела политическа сатира и значимо международно театрално събитие.

През май "Медея" беше изиграна шест пъти в престижния център Teatros del Canal в Мадрид, като всички билети бяха разпродадени пет месеца по-рано. Сред зрителите беше и световната кинозвезда Антонио Бандерас, който лично поздрави артистите за представянето им. Спектакълът беше проследен и от режисьора Деклан Донелан, а испанската критика отличи силата на българската трупа и актьорските изпълнения.

През юни "Бурята" на Робърт Уилсън беше представена в рамките на 75-ото издание на престижния фестивал Wiener Festwochen във Виена. В трите вечери спектакълът събра 3816 зрители на сцената на Бургтеатър и беше посрещнат с продължителни аплодисменти. Гостуването предизвика сериозен интерес сред австрийската публика, международната театрална общност и медиите, които отбелязаха впечатляващото визуално преживяване и специалния поклон към творческото наследство на Робърт Уилсън.

В края на юни "Съзвездия" на Елица Йовчева беше представен на Международния театрален фестивал в Сибиу - един от най-престижните театрални форуми в Европа. Участието е поредно признание за спектакъла, реализиран по Програма "Апостол Карамитев", както и за работата на младите творци зад него. Гостуването се осъществи с подкрепата на международната платформа PROSPERO - New European Wave.

Пет награди ИКАР за Народния театър

Силният сезон получи признание и на Националните награди ИКАР 2026. В Световния ден на театъра - 27 март, Народният театър беше отличен с пет награди.

Пламен Димов получи ИКАР за водеща мъжка роля за образа на Леоне в "Глембаеви", а Веселин Мезеклиев беше отличен в категорията "Поддържаща мъжка роля" за ролята на Бащата в "Последна стъпка" от Йордан Славейков.

Борис Далчев и Михаела Добрева донесоха признание за визуалната среда на спектакъла "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви" от Том Стопард, като бяха отличени в категорията "Сценография и костюмография" за работата си по постановката на режисьора Боян Крачолов. Наградата за "Майсторско техническо осъществяване" беше присъдена на екипа на "Хеда Габлер" от Хенрик Ибсен, режисирана от Тимофей Кулябин.

Специална награда получи и Олга Недялкова - главен помощник-режисьор в Народния театър, за дългогодишния си принос към майсторско-техническата, професионална и безкомпромисна дейност на сцената. Отличието се връчва за първи път в историята на Националните награди ИКАР.

Кампании, които доведоха повече публика в залите

Данните на театъра показват, че зрителските посещения са се увеличили с близо 10% спрямо миналата година. Значителен ръст има и при младата публика.

Инициативата "18 - 25 по 5", насочена към по-добър достъп на младите хора до култура, даде възможност на зрители между 18 и 25 години да посещават представления на цена от 5 евро. Кампанията насърчи интереса към театралното изкуство и премахна финансовата бариера пред част от младата публика.

По повод 8 март театърът реализира и кампанията "В главната роля: ЖЕНАТА", с която предложи преференциални цени за 15 спектакъла със силно дамско присъствие и постави акцент върху жената като личност, глас и център на сценичния разказ.

Традиционната празнична кампания за 24 май отново предизвика рекорден интерес. Близо 10 000 билета бяха продадени само за четири дни, а 54 представления на 32 спектакъла бяха напълно разпродадени до края на театралния сезон.

Сезон без истинска пауза

Театралният сезон 2025/2026 в София продължава до 8 юли с разпродадени салони и силен интерес към последните представления. За трупата и екипа обаче лятна пауза почти няма да има.

До началото на един от най-мащабните проекти на Народния театър - "Вакханки", остават броени дни. Турнето в Гърция на първия специално създаден фестивален спектакъл започва с премиери на 10 и 11 юли и ще премине на два етапа - до 26 юли, а след това от 26 август.

Новият театрален сезон в София ще започне на 9 септември. Още на 1 септември в репетиционните зали ще се завърнат Йерней Лоренци с "Физика на тъгата" по романа на Георги Господинов и Надя Панчева със "Свръхпредел" - моноспектакъл на Мартина Пенева по пиесата на Били Колинс.