Даниел Радклиф: Новият Хари Потър ще бъде по-добър от мен

Даниел Радклиф направи неочаквано искрено признание - според него новата звезда на HBO в ролята на Хари Потър ще бъде по-добра от самия него.

В YouTube интервю за ScreenRant актьорът коментира предстоящия сериал на HBO, който ще адаптира романите на Дж. К. Роулинг в осем сезона. Радклиф без колебание заяви, че Доминик Маклафлин - младият актьор, избран за ролята на момчето магьосник - вероятно ще се справи по-добре, отколкото той самият някога е успявал.

"Сигурен съм, че Доминик ще бъде по-добър от мен. Аз се учех в движение. Сега гледам назад към това, което направих, с много повече доброта към себе си. Вече ми е по-малко неудобно, отколкото когато бях по-млад. Но наистина дълго време просто се учех как да го правя, докато снимах Хари Потър", каза Радклиф.

Актьорът отправи и конкретна молба - медиите и феновете да спрат да питат оригиналния актьорски състав за новите изпълнители, както и обратното.

"Когато тези деца бяха избрани, в интернет и по света тръгна вълна от хора, които казваха: "Трябва да се грижим за тези деца". Аз си казах: "Ако наистина го мислите, тогава едно от нещата, които можете да направите за мен, е да спрете да питате постоянно за мен, Рупърт Гринт и Ема Уотсън. Не искам да бъдем странни призрачни фантоми в живота на тези деца. Нека просто си вършат работата. Защото това ще бъде нещо ново", сподели той.

В момента Даниъл Радклиф промотира спортната комедия на NBC "Падането и възходът на Реджи Динкинс" ("The Fall and Rise of Reggie Dinkins"), в която влиза в ролята на опозорен режисьор, снимащ документален филм.

Премиерата на новия "Хари Потър" се очаква през 2027 година.