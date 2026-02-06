Как момченце от “Хари Потър” стана звезда в BDSM филм?

Зрителите най-вероятно познават Хари Мелинг от филмите "Хари Потър" ("Harry Potter"), в които играеше злобния, разглезен и дразнещ братовчед на "момчето, което оживя" - Дъдли Дърсли. Затова, когато се появи на екрана, подчинявайки се на сексуалните команди на Александър Скарсгард, в ролята на мрачен моторист, в пикантната романтична комедия на Хари Лайтън "Pillion", която излиза по кината от 6 февруари, феновете с право може да си събират ченетата от пода.

Ролята на Мелинг в "Pillion", която няма никакво желание да оставя нещо на въображението, затвърждава онзи завой в кариерата му след "Хари Потър" годините, който го преведе през трагичното, хитроумното, очарователното, чак до провокативното.

През годините, той се е въплъщавал в актъор с ангелски глас, но без ръце и крака, експлоатиран в "Баладата за Бъстър Скръгс" ("The Ballad of Buster Scruggs"), както и принц Малкълм в екранизацията на "Макбет" ("Macbeth") на Шекпир, с Дензъл Уошингтън начело. Виждаме го и катомладият Едгар Алън По в "Бледосиньото око" ("The Pale Blue Eye"), а вече и като интровертния Колин, който живее с родителите си, но се "подхлъзва" по чара и предложенията на Рей, изигран от Скарсгард.

Общата нишка? Няма такава, казва той.

"Просто ме тегли към неща, които истински ме палят, да си кажа: "Мога ли изобщо да намеря смисъл в това?", разказа 36-годишният Мелинг в скорошен видеоразговор с The New York Times.

"Сега си падам по Дъдли" и животът без социални мрежи

Дава ли си сметка за "Сега си падам по Дъдли" дискусията, която заля интернет, след като през 2020 г. се появи като елегантен шахматен шампион в сериала на Netflix "Дамски гамбит" ("The Queen’s Gambit"), при условие, че бяхме свикнали да го виждаме "по-пухкав"? Ако си спомняте, неговият колега от "Хари Потър" Матю Луис, който играеше непохватния Невил Лонгботъм, също привлече подобно внимание, след като преживя собствената си впечатляваща трансформация.

"Опитвам се просто да си гледам работата", казва Мелинг, който не е в социалните мрежи, но в разговор е едновременно чаровен и откровен и явно е от хората, които спокойно си подаряват лежерни тричасови разходки из града, защото допълва: "Има нещо в ходенето пеша, което обожавам. Така си уча текста."

Големите скокове след "Хари Потър"

Мелинг не е първият актьор от поредицата, който прави голям скок в следващата фаза от кариерата си.

Даниел Радклиф, който изигра магьосника Хари, се появи гол в психологическата драма "Еквус" ("Equus") в Лондон, когато беше на 17 години. После получи номинация за "Еми" за ролята си на пародиста Уирд Ал Янкович, който "разпилява" с акордеон, в нетрадиционен биографичен филм, а след това спечели "Тони" за участието си в нашумялото възраждане на Бродуей на мюзикъла на Стивън Сондхайм "Merrily We Roll Along".

"Много малко актьори са в позиция да имат някаква автономия върху кариерата си, така че ако се окажеш в такава позиция, използвай я и се забавлявай. Прави колкото се може повече неща, които ти носят удоволствие", каза Радклиф, също на 36 години, в скорошно интервю.

Театърът, корените и "нова кариера"

Най-малкото от три деца, Мелинг е израснал в Мил Хил, в Голям Лондон, и има немалко актьори в голямото си семейство - дядо му Патрик Троутън е вторият Доктор Кой. Мелинг казва, че още от ранна възраст е знаел, че иска да работи на сцена.

"Обожавах възможността да се преобразяваш и да разказваш истории", казва той.

В съботните ученически театрални продукции е играл какво ли не - една от любимите му роли е била заплашителният работник Джъд Фрай в мюзикъла "Оклахома!" ("Oklahoma!") - преди да продължи в London Academy of Music and Dramatic Art.

След като получава ролята в "Хари Потър", когато е на 10 години, и снима пет филма, той се връща към театралните си корени: играе в "Крал Лир" ("King Lear") срещу Гленда Джаксън в лондонския Уест Енд, получава и двойната роля на Джейсън и неговата вулгарна кукла-чорап Тирон в мрачната комедия "Hand to God" и дори пише и играе моноспектакъла "Peddling", който представя в Лондон. Лора Колинс-Хюз от The New York Times го избира за критически фаворит, наричайки играта му "деликатно калибрирана".

"Беше хубаво, че хората вече не ме виждаха като Дъдли. Можех да започна нова кариера", казва Мелинг, който сваля килограми в драматичното училище между петия и седмия филм.

BDSM динамиката и изненадващо топлият прием

Големите, смели ходове са тема в повечето му проекти след "Хари Потър". Така че, когато прочита сценария на "Pillion", го привлича персонажът на срамежливия служител на паркинг, който пее в хор, и чийто свят се обръща с главата надолу заради самоуверения моторист, облечен в кожени дрехи. Двамата влизат в строго очертана сексуална връзка, в която Колин се учи да бъде подчиненият на контролиращия го Рей.

"Това, което обожавам в сценария, е, че по много линии ти е познат, но в същото време гледа към уникална субкултура", казва Хари за филма, който се фокусира върху BDSM връзка - "bondage, dominance, sadism and masochism", тоест "връзване, доминация, садизъм и мазохизъм".

От премиерата си на кинофестивала в Кан през май, където печели награда за сценарий, "Pillion", чието заглавие идва от британския термин за мястото на пасажера на мотоциклет, или, в този случай, за подчинения в BDSM динамика, получава изненадващо топъл прием. Филмът е обявен за най-добър на British Independent Film Awards за 2025 г., а Мелинг получава номинация за най-добро главно изпълнение и филмът взема три номинации за БАФТА миналия месец. Питър Брадшоу от The Guardian пише, че Мелинг "става все по-впечатляващ с всяка следваща екранна поява".

Лайтън, Скарсгард и химията на терен

Хари Лайтън, който дебютира като режисьор на пълнометражен филм с "Pillion", казва, че преди това е гледал Мелинг в наситената с насилие историческа драма от 2020 г. "Дяволът през цялото време" ("The Devil All the Time"), където актьорът играе фанатичен проповедник, като си партнира с брата на Алексанър - Бил Скарсгард, Том Холанд, Себастиан Стан и Робърт Патинсън. Лайтън разказва, че го е поразило как погледът му неизменно отива към Мелинг във всяка сцена, въпреки че персонажът му е второстепенен.

А в реалния живот, когато Мелинг не се залива с живи паяци и не се опитва да възкресява мъртвите?

"Хари има оптимизъм - като Колин - който те кара да искаш той да успее. Наистина му стискаш палци, защото излъчва една такава сладост", казва Лайтън пред NYT.

Същото усещане, казва Скарсгард, се е появило и при първата му среща с Хари Мелинг - два дни преди да снимат ключова сцена за персонажите си: боричкане по "голо дупе", което завършва с това Рей да вдигне пищящия Колин във въздуха с краката си.

"Обожавах го още от първия half-nelson, който ми направи", казва 49-годишният Скарсгард.

Макар мекото излъчване на Мелинг на пръв поглед да изглежда близко до това на Колин, Скарсгард казва, че на моменти партньорът му го е изненадвал.

"Идвам на снимачната площадка и си казвам: "Добре, почти съм сигурен, че сцената ще тръгне в тази посока." И после той прави нещо малко по-конфронтационно, отколкото очаквах - или понякога по-малко конфронтационно, а по-игриво и забавно. Беше вълнуващо. Държеше ме нащрек", казва Скарсгард.

"Различен начин да се обичат"

Във филма тяхната необичайна връзка разцъфва в рамките на няколко месеца след интимна среща в уличка, докато те прелитат през лондонските предградия на мотора на Рей между поредица от различни моменти. Има обаче едно условие: Рей очаква Колин да бъде напълно подчинен - от това да му готви, до това да се свива в краката на леглото му като куче.

На пръв поглед звучи проблематично, но Колин скоро намира неочакван смисъл - и удоволствие - в това да отговаря на всяка прищявка на Рей.

"Те имат различен начин да се обичат. На едно ниво това е злоупотреба и границата се преминава. Но се надявам, че точно това е трикът, който филмът играе с публиката: ти истински искаш тази връзка да проработи, въпреки че знаеш, че има сиви зони", казва Мелинг, който възприема филма като любовна история.

Какво следва за актьорът?

Предстои му и роля, която ще изпълни редом с Джоди Комър, в още един проект, който спокойно може да се нарече "завой наляво": независимият хорър мюзикъл "Stuffed" - за мрачен таксидермист (Комър), чиято тайна мечта е да препарира човешки екземпляр. Уловката? Човекът - самотен мъж, толкова уплашен, че ще бъде забравен, че сам се предлага - е напълно "за".

А след това?

Скарсгард, например, е повече от готов да види Мелинг в още музикален театър.

"Има глас на ангел. И го помолих да ми звъни всяка вечер да ми пее приспивна песен, за да мога да заспя", казва той.

