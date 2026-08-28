Есента на 2026 е сезонът на денима

Базовите дрехи може и да са вечни, но с настъпването на нов сезон винаги ни се иска да освежим някои от любимите си модели. А когато става дума за водещите тенденции при денима за есента на 2026 г., има достатъчно причини да внесем малко промяна в гардероба си. Тесните и slim силуети постепенно се завръщат, докато свободните, небрежни форми продължават да бъдат сред предпочитаните, особено в по-тъмни нюанси, които придават по-изискано излъчване.

Но промяната не се отнася само до силуета. Наситеното индиго измества част от по-светлите сини нюанси, които носихме през последните сезони, а функционалните детайли и моделите с плохи, вдъхновени от класическите панталони, придават ново усещане дори на добре познатия деним. И фокусът не е само върху дънките. Дънковите рокли все по-убедително показват, че тази материя може да се носи и по различен начин – от драпирани макси рокли до съчетания от топове и поли за цялостна визия от деним.

Наситено индиго

Наситеният цвят индиго придава на денима по-изискано и елегантно излъчване, което го прави особено подходящ не само за ежедневието, но и за офиса, вечеря или по-официален повод. На есенните подиуми този наситен нюанс се появи в прецизно скроени силуети и изчистени, елегантни визии.

Хубавото е, че тъмното индиго стои добре практически на всяка кройка, от тесни и прави модели до широки, свободни и леко заоблени силуети.

Slim силуети

За някои тесните дънки са вечна класика, независимо от сезона, а тази есен те отново намират място в гардероба. Един по-лесен за носене вариант е моделът със slim права кройка. Той е достатъчно тесен, за да изглежда елегантно, но оставя малко повече свобода около крака и глезена.

Свободни и небрежни силуети

Широките дънки продължават да бъдат сред любимите модели и този сезон. Те могат да се носят както с по-висока талия, така и ниско на ханша, за още по-небрежно и отпуснато излъчване.

През последните сезони светлите и средно сини нюанси бяха особено популярни, но с настъпването на есента денимът потъмнява,. от леко избелели, сякаш носени дълго време модели до наситени, почти мастилени нюанси на индигото.

Тенденцията предлага различни варианти, от заоблените barrel модели и дънките с плохи до класическите широки крачоли.

Източник: Тенденции при денима за есен 2026