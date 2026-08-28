Роналдо и Джорджина не бързат, но може да имат още деца

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес не изключват възможността да имат още деца.

41-годишният футболист и 32-годишната моделка са заедно вече 10 години, а скоро сключиха брак.

Двамата имат 2 биологични деца - дъщеря Алана Мартина, която се роди през ноември 2017 г., както и дъщеря Бела Есмералда, която се роди през април 2022 г.

Спортната звезда има и син Кристиано Роналдо Джуниър на 16 г., както и близнаците Ева и Матео на 9 г., които са от сурогатни майки. Но Джорджина ги отглежда като свои деца.

Влюбените не смятат, че сега е подходящ момент за още деца. Но може отново да обмислят това след десетилетие.

Питат Роналдо за възможността за още деца. "Никога не казвам никога", отвръща той пред "Vogue".

А инфлуенсърката коментира: "Още едно бебе сега би било пренатовареност вкъщи. Но когато най-малките са на 15 г. или 16 г., ние все още ще бъдем млади, така че - защо не?

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