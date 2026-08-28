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Федоров прие пост на съветник в италианското министерство на отбраната.

Става съветник по иновациите във ведомството

28.08.2026 | 22:08 ч. Обновена: 28.08.2026 | 22:08 ч. 1
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров е приел длъжността съветник по иновации в Министерството на отбраната на Италия, съобщи днес ведомството, цитирано от Ройтерс.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето разкри предложението след уволнението на Федоров през юли и го похвали като движеща сила зад военните иновации, която е помогнала на Украйна да си възвърне инициативата във войната срещу Русия.

„Затова се радвам, че Михайло Федоров прие да предложи услугите си като съветник по иновации в отбраната“, каза Крозето в изявление, публикувано заедно със снимка на двамата мъже в профила на министерството в социалната платформа Екс.

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35-годишният Федоров бе уволнен шест месеца след назначаването си, след като инициира реформи в областта на обществените поръчки и мобилизацията, които го поставиха в конфликт с военния елит и политическите му съперници, отбелязва Ройтерс.

Федоров благодари на Крозето за „личната му подкрепа“ и за предложението да бъде негов съветник.

„В тази роля ще подпомагам Италия при въвеждането на съвременни военни технологии, укрепването на отбранителния ѝ сектор и адаптирането към възникващите глобални предизвикателства в областта на сигурността“, написа Федоров в публикация в Екс.

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