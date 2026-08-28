Ще сложи САЩ ръка на венецуелския петрол? Каракас обмисля излизане от ОПЕК

Венецуела обмисля дали да напусне ОПЕК, за чието създаване е допринесла преди повече от шест десетилетия, което потенциално би могло да нанесе нов удар на петролния картел. Идеята за излизане е била тема в разговори с американски представители и все още не е взето окончателно решение.

Решението за излизане би подчертало мащабното политическо пренареждане в Каракас, откакто президентът Доналд Тръмп свали дългогодишния лидер Николас Мадуро и пое контрола върху продажбите на петрол в страната.

Венецуела обмисля дали да напусне ОПЕК, който е помогнала да се създаде преди повече от шест десетилетия, според запознати с въпроса, което потенциално би нанесло нов удар на петролния картел.

Решението за излизане от Организацията на страните износителки на петрол би подчертало мащабното политическо пренареждане в Каракас, откакто президентът Доналд Тръмп свали дългогодишния лидер Николас Мадуро и пое контрола върху продажбите на петрол на страната.

Нарастващото влияние на Вашингтон се отразява и в разговорите на САЩ с венецуелските лидери за придобиване на голям дял от петролните находища на страната - развитие, което би било немислимо само преди две години.

Преговарящи от двете страни обсъждат това предложение, според запознати с въпроса. Някои от тях казаха, че евентуално обсъждано споразумение е 100-годишен лизинг на няколко петролни находища.

Говорител на Белия дом не е коментирал евентуалния ход на ОПЕК. Белия дом също така отказа да коментира преговорите за нефтените находища, които бяха съобщени за първи път от Axios. Министерството на информацията на Венецуела не отговори веднага на исканията за коментар.

Привличането на дял от петролните резерви на Венецуела би означавало почти безпрецедентна намеса от страна на САЩ в икономиката на друга държава, но е и в съответствие с така наречената доктрина „Донроу“ на Тръмп за разширяване на американското влияние в Западното полукълбо.

Ходът е в съответствие и с все по-интервенционисткия подход към бизнеса при Тръмп, чиято администрация е придобила дялове в компании, вариращи от Intel Corp. до производителя на редкоземни елементи MP Materials Corp. и добивната компания Lithium Americas Corp. Тръмп също така се е занимавал с природни ресурси в чужбина. Миналата година администрацията му създаде съвместен инвестиционен фонд с Украйна, подкрепен от приходи от проекти за минерали, нефт и газ на тази страна.

Възможността правителството на САЩ да поеме пряка роля във венецуелските петролни проекти подчертава как индустрията се преобръща по време на период на политически преход. Големите международни производители на петрол предимно възприемат предпазлив подход към Венецуела, докато по-толерантните към риска независими сондажи и инвеститори се насочват към това, което мнозина смятат за най-голямата петролна възможност след падането на Съветския съюз.

Някога виден член на ОПЕК, значението на Венецуела намаля, тъй като американските санкции и вътрешните сътресения опустошиха петролната ѝ индустрия. Страната е добивала 1,16 милиона барела на ден през юли, според проучване на Bloomberg, по-малко от половината на количеството, което е произвеждала преди десетилетие. Производството обаче се е увеличило тази година.

Предвид намаленото производство, потенциалното излизане на Венецуела е малко вероятно да има голям незабавен ефект върху световните петролни пазари, които в момента са доминирани от ударните вълни от войната на САЩ с Иран.

И все пак идеята набира скорост на фона на общественото недоволство от задълженията за членство, изразени от Ирак и други. Само преди четири месеца Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха, че ще напуснат картела, заплашвайки единството на групата и влиянието ѝ върху цените на суровия петрол.

Излизането на Венецуела би засилило съмненията дали ОПЕК – водена от Саудитска Арабия – може да продължи да демонстрира единство и да влияе върху цените на суровия петрол. По-нататъшен разпад би могъл да хвърли членовете в ожесточена борба за пазарен дял, повтаряйки кратката ценова война от 2020 г.

Венецуела беше един от петте производители на петрол, основали ОПЕК през 1960 г., и е широко смятана за най-влиятелната страна в създаването на групата, благодарение на усърдните дипломатически усилия на тогавашния министър на петрола Хуан Пабло Перес Алфонсо.

Картелът и неговите партньори играят значителна роля на световните петролни пазари оттогава, от арабското петролно ембарго през 70-те години на миналия век до масовите съкращения на производството, които стабилизираха цените и подпомогнаха голяма част от световната петролна индустрия по време на пандемията от коронавирус.

Венецуела също така изигра ключова роля в създаването на ОПЕК+, алиансът, сформиран през 2016 г. между основните членове на картела и външни страни, включително Русия, който възроди тогава западащата организация.

Целиян анализ на сайта на Bloomberg TV Bulgaria