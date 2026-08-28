Асен Василев: Правилна и бърза реакция на Иван Демерджиев

Правилна и бърза реакция на Иван Демерджиев. Сега очакваме пълната проверка, отговорност за всички превишили правомощията си и обяснение защо въобще се стигна дотук.

Това коментира лидерът на "Продължаваме промяната" във фейсбук по повод уволнението на шефа на ОДМВР - Благоевград и задържането на журналистката Гергана Петрова.

Тази вечер вътрешния министър Демерджиев освободи от длъжност Илиян Тупаров, началник на Областната дирекция на МВР-Благоевград.

Днес при ареста на журналистката Гергана Петрова полицаи са й поставили белезници и са се опитали да я вкарат в патрулката, за да я отведат за обяснения.

От МВР излязоха с официална позиция по случая с Гергана Петрова, в което се казва, че органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността. Демерджиев пък обясни, че директорът на полицията не го е уведомил своевременно, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия.

По-късно премиерът Румен Радев разпореди проверка по случая в Министерството на вътрешните работи (МВР) и Националната служба за охрана.

Бившият премиер акад. Николай Денков също коментира ареста на Гергана Петрова.

"Старият модел ги наричаше "мисирки", уволняваше ги и ги назначаваше вместо шефовете им. А на непослушните организираше кални атаки по жълти медии. "Новият модел" вдига летвата - за всеки случай ги арестува. Явно някой тества грузинския сценарий, но вярвам, че не е случил на народ”, се казва още в съобщението на Денков.

“При цялата пропаганда и завладяна държавна машина, българите са свободни хора и няма да търпят това", написа депутатът от ПП.