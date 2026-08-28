Кая Гербер и Хоумър Гиър: от корицата на Vogue до US Open

Има нещо почти кинематографично в тази среща на поколенията. На 25 август Кая Гербер и Хоумър Гиър се появиха заедно на US Open в Ню Йорк, за да гледат демонстративния мач на Роджър Федерер. Двамата привлякоха внимание не само като две от най-новите лица на Холивуд, но и заради фамилната история зад тях – Кая е дъщеря на супермодела Синди Крауфорд, а Хоумър е син на актьора Ричард Гиър.

Случката има особено носталгичен привкус. Преди повече от три десетилетия именно техните родители бяха една от най-обсъжданите двойки на 90-те. Крауфорд и Гиър се женят през 1991 г. и се развеждат през 1995 г., а години по-късно децата им не просто се оказват в един и същ социален кръг – те застават заедно и пред камерите. Днес Кая и Хоумър са сред звездите на The Shards – новия сериал на Райън Мърфи по романа на Брет Ийстън Елис.

Иронията е, че двамата дори не са израснали като близки приятели. Те се запознават едва малко преди началото на снимките, а днес вече са не само екранни партньори, но и близки приятели. В сериала Кая играе Сюзън Рейнолдс, докато Хоумър влиза в ролята на мистериозния нов ученик Робърт Малъри. Историята се развива в Лос Анджелис през 1981 г. и съчетава гимназиална драма, привилегии, романтика и мрачен трилър с мистерия около сериен убиец.

Кая Гербер и Синди Крауфорд – две поколения, един стил

За появата си на US Open Кая отново показа защо е едно от най-следените лица в света на модата. Вместо традиционния тенис стил с бяло поло и спортна пола, 24-годишната Гербер избра елегантна черна миди рокля на украинската дизайнерка Яна Маткивски с ретро силует, вдъхновен от винтидж бански костюм. Към нея добави черни обувки Le Silla, големи слънчеви очила Khaite x Oliver Peoples, часовник Panthère de Cartier и впечатляваща чанта Fendi Baguette с тигров мотив.

Така Кая превърна класическата „малка черна рокля“ в своя версия на тенис стила – изчистена, женствена и далеч от буквалното следване на спортната естетика. Изборът ѝ е особено показателен за начина, по който тя постепенно изгражда собствена идентичност извън сянката на прочутата си майка.

Хоумър, от своя страна, заложи на по-класическа мъжка визия – бяла риза, сако и дънки, допълнени от небрежно оформена коса. Стилът му беше далеч по-сдържан от ефектната визия на Кая, но двамата изглеждаха като добре сработен тандем.

Среща, пропита с 30-годишна история

Любопитното е, че двамата дори не са се познавали преди началото на работата по The Shards. Когато се срещат за първи път, Хоумър решава веднага да пристъпи към голямата тема.

„Двадесет минути след като се запознахме, казах: „Трябва ли просто да признаем факта, че родителите ни са били женени?“, разказва той пред Vogue. Кая изобщо не се стреснала от откровеността му и отговорила кратко „Да. Така е.“, след което темата приключила.

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