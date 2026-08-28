Цветовете педикюри, които завладяха това лято

Летният сезон е в своя разгар, но и с края на август - усещаме, че краят му наближава. Все пак, остава още близо месец лято и много хора планират ваканциите си за последната част на сезона. Тогава животът в града също започва да кипи, правят се много фестивали, арт базари, интересни концерти, събития и т.н. На всички тези места дамите държат да блеснат с педикюра си - докато все още могат и често носят отворени обувки. Кои са абсолютните хитове при цветовете за педикюра това лято? Вижте тенденциите, според "Teen Vogue".

Млечнобяло

Бялото е вечна класика за лятото - белите дрехи държат прохладно, не привличат слънце и подчертават тена. Но нюансът превзема също маникюри и педикюри. Специално през това лято голям хит за педикюра е млечнобялото. Говорим за бяло, което наподобява напитката мляко - лъскаво, гладко, леко прозрачно. Този цвят стои свежо, също подчертава тена и ви прави елегантни.

Всякакво розово

Розовото също се завръща през всяка пролет и всяко лято. Този цвят е весел, създава настроение и е в тон с цветята навън. Модерно е всякакво розово - цикламено, бонбонено, бебешко розово, бледорозово, блестящо розово с брокат, малиново розово и т.н. Барби визията продължава да е на почит през това лято и няма да сбъркате с розов педикюр.

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