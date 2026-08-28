Синът на Роб и Мишел Райнър за убийството им: Това е най-сюрреалистичното нещо (ВИДЕО)

Джейк Райнър даде първото си голямо телевизионно интервю осем месеца след трагичната смърт на родителите си Роб Райнър и Мишел Сингър Райнър.

35-годишният им син разговаря с Марк Кота-Роблес от KABC-TV за живота си след 14 декември 2025 г., когато родителите му бяха убити, както и за ареста на брат му Ник Райнър. 32-годишният Ник впоследствие беше обвинен по две точки за убийство от първа степен и пледира невинен.

В интервюто Джейк си спомни момента, в който получил телефонно обаждане от сестра си Роми и почти веднага разбрал, че се е случило нещо сериозно. По това време той бил на възпоменателно събитие за свой приятел на Union Station в Лос Анджелис.

"Роми ми се обади, а аз не вдигнах, защото си помислих: "В момента съм по средата на нещо друго", разказа Джейк.

Когато 28-годишната Роми се обадила отново веднага, той вече знаел, че нещо не е наред.

"Роми ми каза, че татко е мъртъв, а след това каза: "Не мога да намеря мама" Веднага изпаднах в шок. Трябваше да изляза веднага и да стигна до къщата на родителите си", спомня си той.

"Най-сюрреалистичното нещо, което съм виждал"

Като репортер в местна телевизия Джейк е виждал местопрестъпления много пъти през професионалния си живот. Нищо обаче не го е подготвило да види собственото си семейство в центъра на такова.

"Когато това е твоето местопрестъпление - местопрестъпление в дома, в който си израснал - това е най-сюрреалистичното нещо, което някога съм виждал", призна той.

Осем месеца по-късно усещането за време за него също е напълно променено.

"Минаха осем месеца. Едновременно се усещат като осем години и като осем минути. Защото във всеки момент, в който се събудя, отново си припомням реалността си", сподели Джейк.

По време на разговора той няколко пъти отказа да отговаря на въпроси за брат си Ник и предполагаемата му роля в смъртта на родителите им.

Джейк обаче разказа как Роб и Мишел са се отнасяли към него и колко активно са участвали в опитите му да се възстанови от наркотичната си зависимост.

"Родителите ми изпитваха безусловна любов и към трима ни. Мога да ви кажа, че желанието им да му помогнат никога не утихна. Така и не спряха да му помагат", каза той за себе си, Ник и Роми.

Ник и преди е говорил открито за проблемите си със зависимостта. Заедно с баща си той създава филма "Да бъдеш Чарли" ("Being Charlie") от 2015 г., който е частично вдъхновен от собствения му живот.

"Мисля, че този проект беше начин баща ми да се опита да се свърже с него", коментира Джейк.

"Физически загубих родителите си, а после Ник беше арестуван"

През цялото интервю за Джейк очевидно беше трудно да говори за чувствата си към брат си. Той отбеляза, че в нощта, когато родителите му са убити, на практика губи повече от половината си семейство - включително и Ник.

"Искам да кажа, той е в затвора, така че... физически загубих родителите си, а след това Ник беше арестуван и сега останахме само аз и Роми", обясни той.

В месеците след смъртта на родителите си Джейк се опитва да се справи със скръбта и посещава терапия, за да преработи загубата.

"Тя се превръща в ярост - заради това колко несправедливо беше всичко, заради това, че нямах никакъв глас в случилото се. Не можех да го спра. Нямах никакъв избор. Просто трябва да приема реалността такава, каквато е. И за мен това е една от най-вбесяващите части от всичко", призна той.

Въпреки всички подробности, които постепенно излизат около смъртта на Роб и Мишел, Джейк казва, че все още не може да приеме начина, по който родителите му са си отишли.

"Никога няма да разбера. Не ме интересува как ще ми го обяснят. Не ме интересува какви факти ще излязат. Никога няма да разбера защо се случи това", заяви той.

Ник Райнър е обвинен в убийството на родителите си

По-рано този месец Ник Райнър беше официално обвинен във връзка с убийствата на родителите си през декември 2025 година.

Според обвинителния акт, цитиран от People, срещу него вече е повдигнато и ново утежняващо обстоятелство - предполагаемо предварително причакване на жертвите, наред с твърдението за използване на нож.

Ник остава зад решетките в Twin Towers Correctional Facility в Лос Анджелис. Той беше арестуван само часове след убийството на родителите си в близост до кампуса на Университета на Южна Калифорния и оттогава е задържан без право на освобождаване под гаранция.

Следващото му явяване в съда за предварително изслушване е насрочено за 15 септември.

Ако бъде признат за виновен по повдигнатите обвинения, Ник може да получи смъртна присъда или доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване. Според прокуратурата все още не е взето решение дали обвинението ще поиска смъртно наказание.