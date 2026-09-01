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Танцьор и атлетка впечатлиха, осем нови участници в "Игри на волята" (СНИМКИ)

Кристиян Гогов и Александра Атанасова триумфираха в решаващите изпитания

01.09.2026 | 09:07 ч. Обновена: 01.09.2026 | 09:08 ч. 9

Александра триумфира при жените. Снимка: Нова тв

Александра триумфира при жените. Снимка: Нова тв

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Осем нови участници заслужиха място в "Игри на волята" след зрелищни битки на Арената. 

Шестима мъже и шест жени трябваше да докажат, че притежават необходимите сила, бързина, издръжливост и състезателен дух, за да получат шанса да започнат своето приключение в най-екстремното риалити.

При мъжете най-убедителен беше танцьорът и боксьор Кристиян Гогов, който завърши първи с впечатляваща преднина пред останалите. Второто място зае държавният служител Марио Аладжов - протеже на колоритния Теодор-Чикагото от седми сезон. 

Професионалният атлет Иисус Маринов, който се подготвя под ръководството на олимпийските легенди Йордан Йовчев и Красимир Дунев, се класира трети. Последното място сред мъжете отиде при авантюриста Стиван Добрев, който успя да навакса сериозно изоставане и да изпревари любителя на екстремните спортове Георги Димитров и IT специалиста Тихомир Стоянов.

Женската битка също предложи зрелищно съревнование, в което бързината, правилната стратегия и физическата сила се оказаха решаващи. Студентката по медицинска козметика Александра Атанасова триумфира убедително и заслужи първото място, а след нея се нареди финансовият анализатор и волейболен съдия Елица Иванова. Третото и четвъртото място бяха определени след фотофиниш, който отреди третата позиция на спортната любителка Антония Вутева, а четвъртата на професионалната състезателка по калистеника Константинели Милчалиева. 

В надпреварата не успяха да влязат гримьорката Мария Стоянова и тенисистката Илона Касабова.

Класирането отреди и разпределението на участниците в племената. Победителите в двете битки Кристиян и Александра ще се присъединят към Канарите в Резиденцията. Вторите в класирането Марио и Елица ще бъдат част от Вулканите в Стопанството, докато третите, Иисус и Антония, ще се изправят пред предизвикателствата на Ураганите на Пустия плаж. За Стиван и Константинели приключението започва в най-суровата територия - тази на Обречените в Блатото.

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