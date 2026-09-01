Тръмп обяви нови сделки за по-евтини лекарства в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нови споразумения с няколко фармацевтични компании за намаляване на цените на лекарствата, предаде Reuters.

Сред компаниите са австралийската CSL, индийската Sun Pharmaceutical и белгийската UCB.

По думите на Тръмп те са се ангажирали да предоставят лекарства на държавната здравна програма Medicaid при условията на т.нар. най-облагодетелствана нация.

Американският президент определи договореностите като "огромна отстъпка", която според него ще намали значително разходите за медицинско обслужване.

Засега няма подробности за реалните спестявания

Белият дом не е публикувал информация колко лекарства обхващат споразуменията и какъв ще бъде реалният размер на спестяванията за държавата и пациентите.

Това оставя неясно доколко новите договорености ще променят действително цените, които американците плащат.

Потребителската организация Public Citizen изрази скептицизъм. Според нея мерките отклоняват вниманието от неуспеха на по-широкия план на администрацията да доближи цените на лекарствата в САЩ до тези в останалите развити държави.

Организацията отбелязва и че Medicaid вече получава значителни отстъпки от фармацевтичните компании по силата на действащото законодателство.

Американците продължават да плащат повече за лекарства

Цените на лекарствата с рецепта в САЩ остават значително по-високи в сравнение с повечето други развити икономики.

През миналата година администрацията на Тръмп постигна подобни договорености със 17 от най-големите фармацевтични компании в света, сред които Pfizer, Eli Lilly и Novo Nordisk.

Новите споразумения идват два месеца преди междинните избори през ноември, които ще определят разпределението на силите в Конгреса.

Междувременно израелската Teva съобщи, че продължава преговорите с американското правителство.