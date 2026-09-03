Кортизол и напълняване: Как стресът влияе на теглото

Стресът често се възприема като емоционално предизвикателство, но тялото го преживява и като физическо състояние. В основата на много стресови реакции стои мощен хормон, наречен кортизол, който помага на организма да реагира при напрежение, да поддържа енергията и да се справя с трудни ситуации.

Когато обаче стресът стане постоянен, нивата на кортизол могат да останат повишени прекалено дълго, което може да повлияе на апетита, метаболизма, съня и телесното тегло. Разбирането на начина, по който работи този „хормон на стреса“, може да помогне да се обясни защо продължителното напрежение понякога води до промени в теглото.

Какво представлява кортизолът и защо организмът го произвежда?

Кортизолът е стероиден хормон, който се произвежда от надбъбречните жлези, разположени над бъбреците. Той е част от естествената система за реакция на организма към стрес, известна като хипоталамо-хипофизо-надбъбречна ос. При краткотрайни стресови ситуации кортизолът осигурява допълнителна енергия, като увеличава наличната глюкоза в кръвта и помага на тялото да остане концентрирано и подготвено.

Тази реакция е полезна, когато организмът трябва бързо да се адаптира към предизвикателство. Проблеми могат да възникнат, когато стресът продължава седмици или месеци. Вместо нивата на кортизол да се върнат към нормалното след приключване на стресовия момент, тялото може да остане в състояние на постоянна готовност.

Как хроничният стрес може да повлияе на наддаването на тегло

Кортизолът сам по себе си не е единствената причина за покачване на теглото, но може да създаде условия, които затрудняват поддържането на здравословно тегло. Един от основните начини, по които продължителният стрес влияе на организма, е чрез промяна на апетита и хранителните предпочитания.

При силно напрежение много хора изпитват по-голямо желание за храни с високо съдържание на захар, мазнини и калории. Тези храни могат временно да създадат усещане за комфорт и удоволствие, но честата им консумация може да допринесе за увеличаване на теглото.

Стресът може да промени и ежедневните навици. Хората под постоянно напрежение често спят по-малко, движат се по-рядко или избират по-лесни и бързи храни. С времето тези фактори могат да се комбинират и да повлияят негативно върху здравето и теглото.

Ролята на кортизола при складирането на мазнини и метаболизма

Кортизолът участва в регулирането на начина, по който тялото използва енергията. По време на стрес организмът се подготвя за действие, като прави повече енергийни запаси достъпни. Ако този процес се активира често, но енергията не се изразходва чрез движение, излишните калории могат да бъдат складирани под формата на мазнини.

Някои изследвания разглеждат връзката между продължителния стрес, нивата на кортизол и натрупването на мазнини в областта на корема. Въпреки това регулирането на теглото е сложен процес, който зависи и от множество други фактори, включително генетика, хранене, физическа активност и качество на съня.

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