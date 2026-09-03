Путин призна грешка, не очаквал Украйна да удари руските рафинерии

Руските граждани трябва да бъдат готови за продължаващ недостиг на бензин поради украинските атаки срещу петролни рафинерии, заяви руският Владимир Путин.

В реч на Източния икономически форум във Владивосток в четвъртък Путин призна, че властите не са били подготвени за серията атаки срещу енергийната инфраструктура, които доведоха до драматичен спад в производството на петролни продукти и предизвикаха най-тежката горивна криза в съвременната история.

"Предположихме, че това са чисто граждански обекти и не могат да бъдат цел на никакви атаки, дори във въоръжен конфликт. Но в това отношение сгрешихме; нашият противник, за съжаление, мисли различно", каза Путин.

На въпрос на модератора дали руснаците трябва да свикнат с недостига на бензин, Путин отговори:

"Трябва да сме подготвени за всичко. Само нашата подготовка ще накара тези, които искат да ни навредят, да разберат, че би било по-добре да не го правят."

Според Путин Русия "е принудена да отговори със същото" на ударите по рафинериите и този отговор "се оказа значителен", като петролните компании вече активно работят за самостоятелна защита на своите съоръжения и постепенно възстановяване на повредените заводи.

"Мисля, че ще възстановим останалите 10% в най-близко бъдеще", обеща президентът. "Докато продължава специалната военна операция, има само един отговор - да се засили системата за противовъздушна отбрана."

От началото на годината украински дронове са ударили руски рафинерии поне 70 пъти, намалявайки обемите на рафиниране на петрол в Русия до най-ниските нива за последните две десетилетия. До края на август производството на бензин в страната представляваше само около 70% от вътрешното потребление, като дефицитът достигна приблизително 30 000 тона на ден. Най-малко 17 региона са наложили ограничения върху продажбата на гориво, вариращи от забрана за пълнене на резервоари с повече от 30-40 литра до система за четно-нечетно число на бензиностанциите въз основа на регистрационните номера на превозните средства, припомня The Moscow Times.

През август най-малко седем руски рафинерии напълно или частично спряха производството поради удари с дронове, а на 2 септември рафинерията Кинеф в Ленинградска област - втората по големина рафинерия в страната - напълно прекрати преработката. За да покрият недостига на гориво, руските власти започнаха да внасят бензин по море за първи път в историята - от Индия, Мароко и Турция - а също така увеличиха покупките от Беларус до рекордно високо ниво.