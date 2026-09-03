Мили Боби Браун събра погледите по бански с бижута

Мили Боби Браун демонстрира своята секси страна.

22-годишната актриса сподели в профила си в социалната мрежа Instagram поредица снимки, с които показа как е преминал месец август за нея. И остави последователите си без дъх.

Първо виждаме как красавицата си прави селфи в огледало, докато е по официално черна рокля с много дълбоко деколте. После пък тя се забавлява на лодка по лилава рокля.

Виждаме и съпругът ѝ Джейк Бонджоуви. На един от кадрите той тика бебешка количка и разхожда дъщеря им.

Мили си е правила още секси селфита - с прозираща рокля и от автомобил. Снимала се е и с дъщеря си, двете са в гръб и с червени шапки.

Но десетата снимка от серията предизвика истински фурор и най-много коментари. Там актрисата е в гръб, по напълно прозрачна черна рокля, позира на красив фон. Вижда се, че под роклята е само по черни прашки, украсени с цветни бляскави камъчета. Боби Браун носи слънчеви очила. Тя събра много комплименти за апетитния фотос и за своята фигура.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net