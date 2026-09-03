Българите, които преживяха ужаса в Непал, се завърнаха

Група 15 български туристи, които се оказаха в района на тежките наводнения между Непал и Тибет се прибраха у дома. Полетът, с който кацнаха е от Истанбул. Те кацнаха на българска земя малко преди 22 часа на столичното летище “Васил Левски”, съобщава БНТ.

Според водача на групата, Даниел Димов, едва когато са видяли видеата по интернет, са разбрали какво е можело да им се случи.

"Успяхме да се измъкнем с няколко дни от огромната трагедия, която се случи въобще на границата между Непал и Тибет. Буквално бяхме на същото място, където беше затворена границата три дни преди да се случи трагедията и когато видяхме видеата, които излязоха в интернет, вече по нашия път бяхме, както казваме, шокирани какво може да се случи, защото това реално може да се случи по всяко едно време”, разказва Димов.

Водачът добавя, че няма никаква гаранция кога ледникът ще се отдръпне. Според него сънародниците ни са се уплашили и не са били наясно какво може да се направи, за да се приберат отново в България.

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"Като си водач на групата, нямаш много право на емоции. По-скоро трябва да си арбитър на цялото нещо. Хората, естествено, почнаха да се плашат какво ще правят оттук нататък. Естествено, запазих самообладание напълно. Това повлия и на групата. И като цяло нямахме много проблеми. Продължихме си по пътя”, добавя още Димов.