Синът на Джон Ленън, Шон, приветства момченце – първото внуче на покойната звезда на „Бийтълс“.

Шон, на 50 години и неговата дългогодишна партньорка Шарлот Кемп Мюл, на 39 години, обявиха раждането на момченцето си във вторник вечерта, споделяйки снимки на новото попълнение в семейството си в социалните мрежи.

„Добре, значи... Шарлот и аз бихме искали да обявим, че наистина създадохме Човешко зърно!“, написа Шон във вторник вечерта в Instagram. „Казва се Аврелий! Благодаря!“

Шон също сподели снимка, на която държи Аврелий, увит в бяло одеяло, както и снимка на Кемп Мул със сина им в болнично легло. „Мама и бебче!“, написа той до снимката.

Кемп Мул, музикант и модел, също сподели снимки от ранните дни на родителството, включително снимки на себе си, носеща Аврелий в бебешко кенгуру, докато ходи във водата, държейки малък рак и грижейки се за спящото новородено.

„Създадохме човек! Убедена съм, че ДНК-то е агентивен извънземен кватернерен код“, написа тя.

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