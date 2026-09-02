46 години след смъртта си Джон Ленън стана дядо

46 години след смъртта си, Джон Ленън вече е дядо. Шон Оно Ленън, син на Ленън и Йоко Оно, обяви раждането на сина си Аврелий.

Шон Оно Ленън и партньорката му Шарлот Кемп Мул свирят заедно в групата The Ghost Of A Saber Tooth Tiger и споделиха серия от публикации в Instagram, на които позират с новороденото си бебе.

Йоко Оно вече има две внучета от дъщеря си Кьоко Чан Кокс, която споделя с втория си съпруг Антъни Кокс.

Джулиан Ленън, другият син на Джон, няма деца.

В скорошно интервю CBS News попита Шон Оно Ленън дали е "пазителят" на наследството на баща си, а той отговори:

"Да, технически, но очевидно светът също е пазител на неговото наследство, бих казал. Просто правя всичко възможно, за да помогна на по-младото поколение да не забрави Бийтълс, Джон и Йоко."

Шон е единственото дете на Джон Ленън и Йоко Оно. Той е роден на 35-ия рожден ден на баща си на 9 октомври 1975 г.