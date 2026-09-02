"Възраждане":Една година няма осъден за Баба Алино, има ли политически чадър

Измина една година откакто се потвърди незаконното строителство в Баба Алино, но въпреки това до днес няма нито един осъден за случилото се там, каза Коста Стоянов от "Възраждане" в декларация от парламентарната трибуна.

Искам да попитам какво направи по случая настоящият президент Илияна Йотова, какво направи кандидатът за президент Андрей Гюров и какво е свършил Румен Радев за тези близо 10 години на най-високите позиции в държавата като президент и настоящ министър-председател. Отговорът е нищо, посочи Стоянов. За една година не видяхме нито едно действие, не чухме нито един отговор, който да съответства на задълженията на органите и институциите, въпреки огромния мащаб на този скандал, добави той.

Когато говорим за 104 незаконни постройки, трябва да си дадем сметка, че те не са се появили за една нощ. Тук не става въпрос за незаконен строеж, който някой е успял да направи, преди съответната институция да го установи, а говорим за строителство с огромен мащаб, за нанесени в кадастъра обекти, за документи, сделки и хора, които са плащали значителни суми за имоти, обясни Стоянов.

От "Възраждане" от самото начало твърдим, че Баба Алино не може да бъде разглеждан просто като случай на незаконно строителство, извършено от един инвеститор. Мащабът на злоупотребите, липсата на реакции и опитите за прикриване показват наличие на цяла верига от лица в този скандал, в който са намесени общински и държавни служители, адвокати, нотариуси и дори политици и народни представители, каза депутатът. Ние искаме да знаем има ли длъжности лица, които са нарушили закона и ако има такива, защо за една година по-късно не виждаме резултат от действията на правоохранителните органи, заяви той.

Институциите не могат да твърдят, че не са разполагали с информация. Случаят е обсъждат в Комисията за контрол на службите, а по данните, с които разполагаме действията на украинската групировка КУБ са описвани в докладите на ДАНС. Затова днес никой на висок държавен пост не може да твърди, че не е знаел нищо. Знаели сте, но не сте направили нищо, каза Коста Стоянов.

Продължаваме да питаме има ли политически чадър над украинската групировка КУБ и Олег Невзоров и ако има - откъде идва той. Защо при толкова установени обстоятелства и сериозни въпроси този човек продължава свободно да развива дейност в България, попита Стоянов.

"Възраждане" ще работи за това случаят "Баба Алино" да не бъде забравен. Ще следим действията на общината, институциите и прокуратурата, ще настояваме всички незаконни строежи да бъдат премахнати по предвидения в закона ред, заяви той. След една година въпросът вече не е дали държавата знае - тя знае, въпросът е защо не действа, допълни Стоянов.