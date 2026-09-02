Робот ще обучава младите специалисти във ВиК сектора у нас

Робот за обучение вече е наличен и предстои да бъде използван от студентите от Хидротехническия факултет на УАСГ. Фондацията търси възможности за обучение на робота в реални инженерни задачи, включително работа с ВиК инфраструктура. Паралелно с това секторът продължава да изпитва сериозен недостиг на кадри, а дигитализацията се очертава като условие за по-широкото приложение на роботите. Това коментира инж. Благой Козарев, основател на Фондация за развитие на водния сектор, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Роботът Unitree G1, закупен за лабораторната среда, вече е наличен, като екипът работи по стартирането му. Машината струва 50 000 долара, а студентите ще получат безплатен достъп до нея за експерименти и обучение.

„Роботът, който поръчахме, вече е наличен. Може би вече 20 дни нашият екип се опитва да го стартира. Основно се притесняваме нещо да не му счупим, разбира се. Самата машина си е доста скъпа - 50 000 долара.“

Роботът пристига с фабрично зададени умения, но моделът е предназначен за обучение и може да бъде програмиран за конкретни задачи. Екипът вече го е научил да пренася тръба и да заснема етаж от офиса, а машината може да се движи и по стълби.

„Истината е, че той може да бъде научен на всичко, като е ограничен единствено от физическите си параметри и възможности. Не може да стане по-висок, не може да стане по-тежък, не може да вдигне повече от 5 кг. Но пък компютърната му мощ е доста голяма.“

Фондацията търси помощ за създаване на различни модели за обучение на робота, тъй като технологиите се променят бързо, а подготвените специалисти са малко. От над 15 проучени производителя само Unitree и Boston Dynamics са отговорили на запитването за робот за обучение.

„Темата е толкова нова, толкова динамично се появяват нови инструменти, нови AI модели, нови методики за обучение на роботите, че наистина няма откъде да се намерят подготвени кадри. И буквално на всеки два месеца, да не кажа всеки месец, излиза нещо, което е кардинално различно.“

Достъпът до лабораторията е част от усилията на фондацията да направи ВиК сектора по-привлекателен за студентите и учениците. Недостигът обхваща както инженерни, така и технически позиции, а организацията работи и с професионални гимназии.

„Една от основните цели е да поощряваме млади хора да се развиват във ВиК сектора. Затова студентите от Хидротехническия факултет на УАСГ ще имат безплатен достъп до нашата лаборатория, така че да могат да дойдат да си пробват уменията, да се опитат да постигнат нещо, дори и да сбъркат.“

Следващата цел е роботът да може да разбира инженерно мрежата, в която работи, и да извършва изчисления и проектиране на място. За това първо е необходима дигитализация на ВиК активите и създаване на дигитален двойник на мрежата.

„Това е дигитализация на нашите мрежи, на нашите активи. Защото преди да може да прави каквото и да е един робот, той трябва първо да го види. А за да го види, той трябва да е в цифров вид, т.е. ние трябва да си дигитализираме активите, да знаем параметрите на всяка една помпа, на всяка една тръба, къде е тя под земята, на всеки един резервоар.“

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria