Страхът на Путин от украинските дронове достигна следващото ниво ВИДЕО

По време на посещението на Владимир Путин във Владивосток за участие в Източния икономически форум, в конвоя му е забелязан пикап, оборудван със зенитна картечница. Снимки на президентския конвой близо до летището бяха публикувани от местния уебсайт "Сводка-25".Освен това, по маршрута на конвоя са били разположени военни и военна техника.

Местните жители пък се оплакаха в чат групи от задръствания, причинени от пътни блокади.

За Путиным в поездке по стране ездит мобильное ПВО В составе президентского кортежа во Владивостоке заметили пикап, оснащенный зенитной установкой. Кадры с техникой, которая сопровождала машину Владимира Путина по пути из аэропорта в город, публикуют местные жители и… pic.twitter.com/9fagE5cmNg — SOTA (@Sota_Vision) September 2, 2026

Във Владивосток Путин за втори път използва стълба, затворена с аркова ограда, както отбелязва "Сибир. Реалии". Подобна конструкция е наблюдавана за първи път на 31 август по време на посещението на президента в Бишкек по случай срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество.

Когато Путин посети Казахстан през май, Новосибирск през август и Индия през декември миналата година, той слезе по обикновено, отворено стълбище от самолета си.

Военният експерт Дейвид Шарп отдаде промените на повишената сигурност

Според него, ако стъклото около стълбището е бронирано, то би могло да защити Путин в уязвимо положение - на участъка между самолета и земята, докато не бъде прикрит от бодигардове си.

В началото на май източници съобщиха на Financial Times, че сигурността на Путин е значително затегната през последните месеци. Според източници, цитирани от изданието, той е започнал да прекарва повече време в подземни бункери поради нарастващи опасения за живота му, свързани с евентуален опит за покушение или преврат.

През същия месец в конвоя на Путин за първи път са забелязани бронирана машина със седалка на картечница и автомобил, оборудван със система за радиоелектронно противодействие, а въздушното пространство е било наблюдавано от хеликоптер.

Обсесивната загриженост на Путин за секретност и собствената му безопасност е достигнала нови висоти, когато дронове на украинските въоръжени сили започнаха да проникват по-дълбоко в руска територия и интензивно да атакуват Москва, съобщи The New York Times на 12 август. Източник, близък до Кремъл, каза пред изданието, че за да дезориентират потенциалните нападатели, президентските конвои започнали да циркулират през столицата без самия Путин, за да скрият истинското му местоположение.