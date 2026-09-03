Джим Къртис се чувства благословен заради връзката с Дженифър Анистън

Джим Къртис отново проговори за връзката си с Дженифър Анистън. 50-годишният хипнотерапевт се чувства благословен, че е с 57-годишната актриса. Сега той разкри на кои нейни качества се възхищава.

"Върви наистина добре. Моите впечатления от нея са, че е толкова земна, отворена, грижовна, мила и обичаща. Чувствам се благословен, че съм във връзка с някого, който е толкова откровен, добър и обичащ. Тя използва думи като "любов моя"", разкри Джим в "The Jamie Kern Lima Show".

Къртис каза още, че се разбира добре с групата от най-добри приятели на Джен. Той дори ги описва като семейство.

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