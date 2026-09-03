Apple също преименува езерото Онтарио на "езеро Америка“

Apple стана поредната компания, която възприема новото име, дадено от президента на САЩ Доналд Тръмп на езерото Онтарио, което той нарече "Езеро Америка“.

Lake America вече е достъпно за Apple Maps за потребителите в Съединените шщати, пише Euronews.

Това решение беше взето по-малко от седмица след като Тръмп официално разпореди промяната с изпълнителна заповед. Езерото Онтарио е едно от петте Големи езера в Северна Америка, наред с Горното езеро, Мичиган, Хюрън и Ери.

Промяната на името беше провокирана до голяма степен от провала на търговските преговори между САЩ и Канада в края на август, след като САЩ наложиха нови мита в размер на 50% върху канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара (17,3 милиарда евро).

Тръмп лично се е обадил

Потребителите на Apple Maps в САЩ ще виждат езерото като "Езеро Америка“, докато тези в Канада ще продължат да виждат оригиналното име – езеро Онтарио. Според министъра на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргъм, Тръмп лично се е свързал с Apple и е настоял компанията да въведе промяната в своята навигационна платформа.

Впоследствие Тръмп публикува в социалните мрежи няколко видеоклипа, създадени с помощта на изкуствен интелект. В един от тях той събаря с ритник табела с надпис "Езеро Онтарио“ и я заменя с такава, гласяща "Добре дошли в Езеро Америка“.

"Много преди президента Тръмп това езеро се е наричало езеро Онтарио. И дълго след като президентът Тръмп вече няма да е на власт, то все още ще се нарича езеро Онтарио“, заяви премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд, цитиран от ВВС.

Канада също така обяви, че ще въведе ответни мита на реципрочна стойност ("долар за долар“) в отговор на новите налози на Тръмп.

Google под прицел

През уикенда Google предприе същата стъпка, което предизвика сериозни критики в социалните мрежи, като потребителите обвиниха технологичния гигант, че се е поддал на натиска на администрацията на Тръмп.

Това се случва въпреки факта, че макар президентът на САЩ да може да определя как федералното правителство назовава географските обекти, той няма правомощията да задължава частни компании, чужди правителства или дори отделни щати в САЩ да постъпват по същия начин.

"Системата за информация за географските имена на САЩ (GNIS) официално промени името на езерото Онтарио на "езеро Америка“ в рамките на Съединените щати“, се посочва в публикация в блога на Google.

"Тъй като актуализираме Google Maps, за да отразяваме промените в имената според официалните правителствени източници, какъвто е GNIS за САЩ, потребителите на картите в САЩ ще виждат "езеро Америка“, тези в Канада ще продължат да виждат "езеро Онтарио“, а потребителите извън САЩ и Канада ще виждат и двете имена.“

Други картографски услуги, като MapQuest, обаче отказаха да променят името на езерото. Миналата година MapQuest също отказа да преименува Мексиканския залив на "Американски залив“.

Тази позиция изведе MapQuest на първо място в класациите на американския Apple App Store към 1 септември, изпреварвайки дори дългогодишния фаворит ChatGPT.