Коста Стоянов: Убеден съм, че ще бъдем на балотаж на президентските избори

В рамките на два дни Германия е изправена пред втори случай на предполагаем саботаж срещу електроенергийната си инфраструктура.

Заради предполагаемата "хибридна атака" с дрон на летището в Лайпциг миналия месец Европейският съюз привика руския посланик в Брюксел.

"Очакваме в Германия да има съществена промяна след няколко дни. Предстоят регионални избори. По предварителни данни води "Алтернатива за Германия". Ако тя спечели, и то с пълно мнозинство, в други райони също се очакват подобни резултат - това ще предполага предсрочни парламентарни избори", каза депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов в предаването "Денят ON AIR", коментирайки атаките с дронове на летището в Лайпциг.

Той напомни, че предстоят избори и във Франция.

"Надяваме се от тези две държави да тръгне обрат в политиката на ЕС. Ние не вярваме на това, което досега е излязло като информация. Русия категорично отрича това да се е случило. Може да е друга хибридна атака. За нас е по-важно каква е позицията относно падналия дрон в България. На наша територия падна украински дрон, а все още нямаме официална позиция от страна на украинското правителство", коментира Стоянов пред Bulgaria ON AIR.

Кой ще е кандидатът на "Възраждане" на изборите

"Възраждане" влиза в битката за президент. Днес партията се регистрира за вота.

"Текат вътрешнопартийните процедури. След 6 септември, до десет дни, ще бъдат обявени нашите кандидати, които ще бъдат чисто партийни. Имаме хора, които вече са били на ръководни позиции в страната - президент, бивш министър-председател, но със своите действия, например по казуса "Баба Алино", не са направили нищо".

По думите му изборът не е само между двама кандидати.

"Убеден съм, че ще бъдем на балотаж, с оглед на това, че голяма част от кандидатите не са доказали, че следват българските национални интереси. В предизборна кампания всички говорят за отговорност, държавност, законност, но това трябва да се потвърждава всеки ден", настоя Стоянов.

Казусът "Баба Алино" и защо институциите работят бавно

"Институциите могат да заработят на бързи темпове. Днес предложихме решение на този въпрос. Трябва да се създаде екип, който да работи в различни направления. Трябва да се прекъсне първо достъпът чрез пътната инфраструктура, да се спре токът, водата. След това да се предприемат действия срещу престъпниците. Трябва да се задейства държавният апарат. До момента институциите действат бавно, което навява съмнения, че има чадър над украинската групировка", заяви депутатът от "Възраждане".

Според него няма кой друг да отвори този чадър, освен управляващите.

Стоянов призова всички измамени инвеститори незабавно да започнат да водят дела срещу КУБ и свързаните с тях фирми, за да може поне да си възстановят част от средствата.

"Българският народ иска конкретни и реални решения. Всички замесени лица трябва да получат наказание. Олег Невзоров продължава да се разхожда по уличите на Варна и продължава да мами хората. Варненци се притесняват от действията на украинската групировка", подчерта народният представител.