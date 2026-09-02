Тенденции при маникюрите за септември

Септември дойде! Това е месецът, с който изпращаме лятото и се наслаждаваме на последните по-топли и слънчеви седмици. Към края му пък посрещаме есента и уютното настроение ни завладява. Затова - за този преходен месец има много интересни идеи за маникюр, съчетаващи нюансите на късното лято и ранната есен. Вижте какви са тенденциите, според американското издане на "Cosmopolitan".

Бляскаво бургундско

Всички знаем, че бургундското червено беше абсолютен хит през есента на 2024 г., и през тази на 2025 г. През 2026 г. явно ще е същото. Това дълбоко, винено червено с лилави оттенъци е перфектно за есента - в тон с накапалите листа, любимите винени напитки за хладното време и мистичното настроение на сезона. Нека бъде бляскаво - за повече ефект и за да стои по-луксозно, по-весело.

Обратно на училище

Много хора свързват септември не само с края на лятото и началото на есента, а и със започването на учебната година. Затова - подходящ е и маникюрът, вдъхновен от училището. Може по ноктите да има изрисувана ябълка - идеална закуска за междучасието, особено през септември - сезонът на ябълките. Мож също някои нокти да са карирани или раирани - като училищните униформи. Или да има изрисувани тетрадки, моливи, гумички, химилаки, училищен звънец и т.н. Този маникюр стои много сладко и носталгично. Подходящ за ученички и студентки, но не само.

Тюркоаз и синьо басейн

Все пак, лятото си отива официално чак н 22-23 септември! Дотогава има още време за ваканции, море, ходене на басейн, плаж, релаксиране. Така че - лятното настроение продължава и върху ноктите. През цяло лято са много модерни маникюрите в светло, свежо, но и ярко, изпъкващо синьо. Говорим за синьо-зелено, аквамарин, тюркоазен, синьо - като водата на басейна или като водата на морето. Тези нокти продължават да бъдат изключително хитови и през септември. Стоят сладко, свежо, игриво.

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