Паргов: Йотова е фаворит, добре е вицепрезидентът да бъде мъж

Илияна Йотова засега изглежда като фаворит за президентския вот. "Прогресивна България" и БСП застанаха зад нея. Но големият въпрос остава - кой ще е кандидатът за вицепрезидент.

Йотова е фаворит за президентския вот

Калоян Паргов от НС на БСП коментира в предаването "Денят ON AIR", че от ГЕРБ предварително са развели бялото знаме. По думите му, който стигне до балотаж, ще бъде основната опозиция на "Прогресивна България".

"Илияна Йотова безспорно е човек с дълга политическа кариера. Минала е през всички нива - и партийни, и институционални", отбеляза той пред Bulgaria ON AIR.

Според него ще станем свидетели на два феномена в историята на България.

"Има два феномена, два прецедента ще се получат - да имаме за първи път жена президент и за първи път вицепрезидент да бъде избран за президент".

"И Плевнелиев и Румен Радев, и донякъде Петър Стоянов са професионални политици. Илияна Йотова е професионален политик", заяви Паргов, като добави, че тя е била журналист, но от около 20 години вече не е.

Паргов вижда мъж за вицепрезидент

Паргов е на мнение, че е добре вицепрезидентът да бъде мъж.

"Ще продължи тенденцията човек от левицата да доминира президентската институция. Това няма да направи БСП по-значима. Илияна Йотова е част от лявото. Виждаме, че и Гюров иска да вземе нещо от БСП и от лявото", посочи той.

По думите му изборът на вицепрезидент в тази ситуация ще е избор между Илияна Йотова и подкрепящите я основни партии - БСП и "Прогресивна България", като добави, че тези разговори ги води самата Йотова.