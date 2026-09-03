След успеха на "Одисея": Елиът Пейдж няма нови предложения

Елиът Пейдж никога не се е чувствал по-комфортно пред камерата. Да намери правилната роля обаче се оказва доста по-трудно.

По време на гостуването си в подкаста "On Film… With Kevin McCarthy" актьорът разкри, че след участието си в "Одисея" ("The Odyssey"), който излезе по кината през юли, все още не е попаднал на друга роля, която истински да го привлече. В момента Пейдж няма потвърден следващ актьорски проект.

Звездата от "The Umbrella Academy", който през 2020 г. обяви, че е трансджендър, се надява да продължи да играе. Връщайки се към снимките на "Генезис" ("Inception") на Кристофър Нолан от 2010 г., Пейдж призна, че тогава не се е чувствал добре в собственото си тяло. Днес обаче, след като живее в съответствие със своята идентичност, актьорът вярва, че се намира на точното място, за да създаде "най-добрата си работа".

"Прекарах си страхотно в "Генезис". Беше прекрасно да работя със сценариста и режисьор Кристофър Нолан, но в личен план се чувствах наистина некомфортно", сподели номинираният за "Оскар" актьор. "При роля като тази в "Джуно" ("Juno") например успявах да се чувствам по-комфортно и по-свързан със собственото си тяло."

Трудният спомен от "Генезис"

Докато работи по филма на Нолан, Пейдж получава херпес зостер на фона на усещането, че "не намира мястото си сред актьорски състав, изпълнен с цисджендър мъже."

В мемоарите си "Пейджбой" ("Pageboy") актьорът подчертава, че колегите и екипът са били "прекрасни за работа", но въпреки това самият той продължавал да изпитва силен дискомфорт на снимачната площадка.

Години по-късно Пейдж отново работи с Нолан в "Одисея" - преживяване, което описва като "катарзисно" в сравнение със снимките на "Генезис".

Последният му снимачен ден в епичната продукция е особено емоционален, защото за актьора затваря един дълъг кръг.

"Да се върна сега, както можете да си представите, когато се чувствам много по-комфортно със себе си, прави подобни проекти много по-приятни", разказа Пейдж по време на панел за "Х-Мен: Дни на отминалото бъдеще" ("X-Men: Days of Future Past") на Comic Con в Ню Йорк през 2025 г.

"Да получа възможността отново да изживея работата с Крис Нолан сега означаваше страшно много за мен в личен план."

Онлайн критики след избора му за "Одисея"

Когато беше обявено, че Пейдж ще изиграе Синон, братовчед на Одисей, в чиято роля влиза Мат Деймън, кастингът предизвика критики онлайн.

Консервативният коментатор Бен Шапиро определи избора като "абсолютна загадка", като атакува физиката и гласа на актьора.

"Той е висок около 1,57 м, тежи около 48 кг мокър и има женски глас. Не се получава", заяви Шапиро, припомня Variety.

Упи Голдбърг защити Пейдж от критиките по време на епизод на "Гледката" ("The View") през юли.

"Много консерватори, които видят това, вероятно ще се почувстват по същия начин. Добре. Но не разбирам - защо тогава да гледате филма? Ако не искате да го гледате, не го гледайте. Защо ви интересува кой е избран за ролята?", коментира тя.

Въпреки че след "Одисея" засега няма следваща роля, Пейдж е категоричен, че иска да продължи с актьорството. А след години, в които личният дискомфорт е вървял паралелно с кариерата му, днес той усеща, че именно сега е в позиция да покаже най-доброто от себе си.