ЕС готви нови правила за Airbnb и вторите жилища заради скъпите имоти

Европейската комисия подготвя нови правила за краткосрочните наеми и покупката на второ жилище като част от по-широк план за справяне с жилищната криза в ЕС. Очаква се пакетът да бъде представен на 9 септември.

От Брюксел отчитат, че през последното десетилетие цените на жилищата в Европейския съюз са нараснали с близо 65%, докато наемите са се увеличили с почти 22%. Според Комисията това показва, че имотите поскъпват значително по-бързо от доходите и достъпността на жилищата се превръща във все по-сериозен проблем.

Предвижда се ограниченията да могат да се въвеждат само в райони, за които има доказан сериозен недостиг на жилища и проблем с достъпността им.

Адвокат Деян Драгиев обясни в ефира на NOVA, че конкретните предложения все още не са окончателно ясни, но се очаква проектът да регулира по-строго дейността на платформите за краткосрочно отдаване под наем с туристическа цел.

"Това се превърна през годините в проблем, особено за градове, които са с много голяма туристическа концентрация", каза той.

Като примери Драгиев посочи Венеция и Барселона, където вече са въведени ограничения.

Анализаторът на имотния пазар Добромир Ганев припомни, че още в края на 2025 г. Европейската комисия е приела план с конкретни мерки за жилищния сектор.

"На 9 септември това, което ще се случи евентуално, е приемането на специален европейски закон, който да даде възможност за прилагане на този план", каза той.

По думите му планът съдържа четири основни стълба и 10 действия, като само едно от тях е свързано с краткосрочното отдаване под наем.

Според Ганев краткосрочните наеми не са сред основните фактори за недостъпността на жилищата в България.

"Пазарът в България и достъпността на жилищата най-малко се влияят от краткосрочното отдаване. Твърде малък е процентът на тези жилища - около 7000 имота в четирите основни града", посочи той.

По думите му евентуалните европейски мерки по-скоро биха направили пазара по-справедлив, отколкото да решат основния проблем за младите хора и домакинствата с по-ниски доходи.

Очакванията са новите правила да дадат повече възможности на местните власти да реагират в райони, където туристическите наеми и покупките на втори жилища допълнително ограничават предлагането за постоянно живеещите.