Истински приятел: Шон Пен пожертва Оскарите, заради среща със Зеленски

Американският актьор и режисьор Шон Пен пропусна церемонията по връчването на наградите "Оскар“ на 15 март, където спечели отличие и предпочете да пътува за Украйна.

На 98-ата церемония в Лос Анджелис Пен получи наградата за най-добър поддържащ актьор за ролята си във филма "Битка след друга“. Актьорът Кийрън Кълкин, който спечели в категорията предходната година, прие наградата от името на Пен и каза, че актьорът не може да присъства.

Вместо това Пен пристигна в Киев, където се срещна с президента Володимир Зеленски.

"Шон, благодарение на теб знаем какво е истински приятел на Украйна. Ти си до Украйна от първия ден на пълномащабната война и знаем, че ще продължиш да си до нашата страна и нашия народ", с тези топли думи го посрещна Зеленски.

Пен е посещавал Украйна многократно, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване през 2022 година, припомнят украинските медии.

Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is.

You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war.

This is still true today.

And we know that you will continue to stand with our country and our people. pic.twitter.com/wGneO1rqJI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2026

Актьорът беше в страната в първия ден на нахлуването и по-късно засне документалния филм "Суперсила“ за войната и лидерството на Зеленски.

Премиерата на филма се състоя на 24 февруари 2023 г. на Международния филмов фестивал в Берлин.

По време на предишни посещения Пен връчи един от своите Оскари на Зеленски и призова организаторите да позволят на украинския президент да се обърне към церемонията по награждаването. Хуманитарната организация на Пен, CORE Response, също е предоставила финансова помощ на украински бежанци.

През 2022 г. Украйна награди Пен с Орден за заслуги от трета степен в знак на признание за неговата подкрепа.