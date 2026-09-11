Руската църква ще плаши Украйна на фронта с мощи на средновековен княз

Руската православна църква изпрати част от останките на средновековен княз на руските войски, сражаващи се в Украйна, като заяви, че реликвата ще „укрепи духовно“ войниците и ще им помогне да постигнат победа, съобщи „Гардиън“.

Мощеник, съдържащ част от дясната ръка на Дмитрий Донски - княз от XIV век, почитан в Русия заради победата си над монголската Златна орда през 1380 г., е отнесен в окупираната от Русия Източна Украйна и в момента се пренася по фронтовата линия.

"Светият военачалник отива там, където днес се решава съдбата на отечеството, за да заеме невидимо мястото си в същите бойни редици с нашите защитници", заяви Руската православна църква.

Реликвата първо е била отнесена до военния мемориал Саур-Могила в окупираната от Русия Донецка област на Украйна, където висши православни духовници отслужили молебен заедно с представители на руските въоръжени сили.

Назначеният от Русия митрополит на Донецк и Мариупол Владимир заяви, че присъствието на реликвата ще помогне на войниците и цивилните да "мобилизират силите си" и да постигнат победа над врага.

Пътуването на мощите е поредният пример за яростната подкрепа на Руската православна църква за войната на Кремъл в Украйна, която нейният предстоятел патриарх Кирил многократно представя в религиозни термини.

След началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. църковната йерархия се включи военните усилия на Русия. Свещеници са изпращани във военни части и окупирани територии, а църквите в цяла Русия са инструктирани да четат молитви с молба Бог да дари победа.

Мощите на Донски бяха официално открити едва миналия месец по време на реставрационни дейности в Архангелския събор в Кремъл, където са погребани поколения руски князе и царе.

Критици обвиниха църквата, че е нарушила религиозните правила, като е отворила вековната гробница на Донски. Местоположението на гроба на княза отдавна е известно, но църквата преди това не е правила опити да ексхумира останките му след канонизирането му през 1988 г.

Православният свещеник и историк Александър Занемонец, който живее извън Русия, заяви, че решението мощите да бъдат извадени почти четири десетилетия след канонизирането на Донски изглежда е продиктувано от изискванията на военновременния патриотизъм.

"Към петата година от войната църковното ръководство в Москва започна да се пита какво още може да направи, за да покаже подкрепата си за това, което Русия нарича своя "специална военна операция", пише той в материал за аналитичния център "Карнеги".