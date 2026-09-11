Самооценката не е нещо, с което се раждаме – тя се изгражда ден след ден, с малките избори, които правим. Особено след 40, когато животът ни е изправен пред нови предизвикателства – промени в тялото, кариерни обрати, преоценка на ценностите – увереността ни може да се разклати. Добрата новина е, че има прости, ежедневни трикове, които могат да ви върнат чувството за собствена стойност. Кои са те:

Започнете деня с три позитивни утвърждения пред огледалото

Това може да ви звучи неудобно в началото, но афирмациите са един от най-мощните инструменти за пренастройване на подсъзнанието. Сутринта, преди да започнете деня си, застанете пред огледалото, погледнете се в очите и кажете на глас:

„Аз съм достатъчна точно такава, каквато съм.“

„Заслужавам любов, уважение и успех.“

„Имам силата да се справя с всичко, което животът ми поднесе.“

Научните изследвания показват, че повтарянето на позитивни твърдения намалява нивата на кортизол (хормона на стреса) и повишава чувството за контрол. След седмица ще забележите как вътрешният ви глас става по-нежен и подкрепящ.

Облечете се така, сякаш ще срещнете най-важния човек на света

Колко често се случва да си кажете: „Днес ще излизам, но няма кой да ме види, затова ще си сложа стария анцуг“? Проблемът е, че това праща сигнал към мозъка ви: „Не си заслужавам да се грижа за себе си“.

Трикът е: обличайте се добре всеки ден – дори и да сте у дома. Сложете любимия си пуловер, срешете се, сложете обици. Когато изглеждате добре в собствените си очи, се чувствате по-ценни. Това не е суета – това е акт на уважение към себе си. Както казва модната психоложка д-р Дженифър Баумгартнер: „Дрехите са бронята между нас и света. Когато изглеждаме добре, стоим по-изправени и говорим по-уверено“.

Източник: 3 позитивни утвърждения на ден: Как да повишите самочувствието си