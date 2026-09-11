Тръмп превърна конгреса на републиканците в клетва за лична вярност

Президентът Доналд Тръмп наистина знае как да превърна всичко в събитие, съсредоточено изцяло върху самия него.

Президентът завърши първия по рода си конгрес на Републиканската партия за междинните избори, като призова поддръжниците си да положат клетва за вярност към него, обещавайки да гласуват.

"Моля, вдигнете дясната си ръка. Заклевам се във вярност към най-великия президент в историята на Съединените щати. Който ни обича толкова силно, че чак не може да си поеме дъх“, прикани Тръмп множеството.

"Че ще изляза със семейството и приятелите си, ще го направя по какъвто и да е начин - не ме интересува дали съм регистриран или не, ще се опитам да мамя като дявол, точно както правят те и ще гласуваме на 3 ноември“, добави Тръмп в изказването си.

Шегувайки се с присъстващите, Тръмп попита: "Знаете ли какво се случва, ако не гласувате, нали?“, преди да разкрие ироничния завършек: "отивате в ада“.

Демократите веднага се възползваха от момента, като акаунтът на партийния щаб за бързо реагиране определи клетвата като "култов ритуал“.

Тим Хоган, съветник на демократите по въпросите на комуникацията, нарече целия конгрес на републиканците за междинните избори "поразително безсмислено начинание за Републиканската партия“.

Речта на Тръмп в четвъртък продължи по-малко от половин час - огромна разлика спрямо почти двучасовото му изказване в сряда вечерта.

Похвала към Джей Ди Ванс

Той използва случая и за да похвали вицепрезидента Джей Ди Ванс, който изнесе 40-минутна основна реч, която беше следена с голям интерес, тъй като се възприемаше като възможна подготовка за издигането му като следващия кандидат-президент на партията.

Макар Ванс да не е обявил дали ще се кандидатира за Белия дом, а Тръмп все още да не е посочил свой очевиден наследник, множеството скандираше "Джей Ди! Джей Ди!“, когато той застана пред микрофона.

Пламенната реч на Ванс в четвъртък се фокусира върху редица ключови за Републиканската партия теми, включително достъпността на живота, сигурността на границите и защитата на традиционното семейство.

Вицепрезидентът също така отправи остри критики към демократите, наричайки ги "партията на омразата“. И въпреки че републиканците се сблъскаха с вътрешни разногласия относно позицията на Тръмп за Иран и други въпроси, той ги призова да останат единни за междинните избори.

"Не предавайте страната в ръцете на шепа луди хора само защото не сте съгласни с нас по някой конкретен политически въпрос“, каза Ванс.

Речта му загатна за политическите му амбиции, докато той говореше за семейството си, за съпругата си Уша, която наскоро роди четвъртото им дете, както и за визията си за страната, която в голяма степен съвпада с тази на Тръмп.

Не липсваха и провокации

Изказването му обаче беше за кратко прекъснато от протестиращ, развяващ мексиканско знаме, който започна да вика "Свобода за Палестина“ в препълнената зала в Далас.

Видеозапис, направен вътре в конгресния център, показва как мъжът първо изважда мексиканско знаме, а след това и палестинско.

Мъжът извади знамената от джоба си и ги хвърли към тълпата.

Ванс реагира на случилото се, като отбеляза: "Това, което хората пред екраните може би пропуснаха, е, че току-що един протестиращ ни прекъсна и развя мексиканското знаме“.

След това той се обърна към провокатора с думите: "Е, приятелю, щом толкова обичаш Мексико, вдигай си задника и заминавай натам! Аз ще ти купя самолетен билет".

Тълпата избухна в скандирания "САЩ!“, превръщайки този момент в най-въздействащия епизод от една иначе до голяма степен рутинна политическа реч.

Няколко кандидати в най-оспорваните надпревари в страната тази есен пропуснаха главната сцена в Далас, сред които републиканският сенатор от Мейн Сюзън Колинс, конгресменката Ашли Хинсън, която се кандидатира за Сената на САЩ в Айова, и Джон Е. Сунуну, кандидатът на републиканците, който се опитва да "оцвети“ сенатското място на Ню Хемпшир.

Според повечето прогнози очакват демократите да си върнат Камарата на представителите на САЩ, тъй като републиканците се борят да засилят ентусиазма си за кандидатите за Конгреса и се опитват да преодолеят опасенията на избирателите относно икономиката и войната в Иран.

В дневния ред фигурираха и бъдещите членове на кабинета на Тръмп, сред които Робърт Ф. Кенеди-младши, Брук Ролинс, Скот Бесент, д-р Мехмет Оз и дори главният прокурор Тод Бланш.

Демократите са екстремисти

По време на двудневното събитие републиканците многократно заклеймиха демократите като екстремисти, а в сряда Тръмп отправи и едно крайно нестандартно обещание: да предостави по 5000 долара на всеки пълнолетен американец, ако партията му спечели.

Подобно предложение би могло да струва над 1 трилион долара и бе остро разкритикувано от бюджетни експерти, а дори и от някои републиканци в партията на президента.

Тръмп насочва финансови средства и към ключови надпревари на междинните избори. Организацията "No Going Back PAC Inc.“, която според запознат източник е свързана с подкрепяната от Тръмп "MAGA Inc.“ и е заделила над 68 милиона долара за реклама. Източникът не е бил упълномощен да говори публично за схемата на финансиране.