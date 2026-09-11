Иван Анчев: Тандемът Гюров-Кандев е единственият с проевропейска визия

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев постави важен въпрос - кой носи отговорност за помилването на наркотрафикант от президента Илияна Йотова.

"Комисията предлага нещо на базата на експертно решение, доколко е експертно е друг въпрос. Решението е лично на Йотова и трябва да понесе политическа отговорност според нейната визия. При подобен скандал би трябвало да се оттегли, по мое лично мнение", заяви членът на Инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев Иван Анчев в "Денят ON AIR".

Той припомни случая с Ратко Младич, който умира в затвора, без да бъде освободен.

"Престъпленията не могат да бъдат опрощавани с лека ръка. Този "петрички Ескобар" не просто е освободен, а продължава да извършва дейност 3 години след това. Да се направи закрито заседание и да се види дали извършва дейност в момента. Заловен е с огромно количество кокаин - сериозен наркотик, чийто трафик не е така лесен", допълни Анчев за Bulgaria ON AIR.

Политиците трябва да внимават с кого се заиграват, категоричен е гостът.

Според него протекцията в службите е корупция и трябва да бъдем непримирими към нея във всяка нейна форма.

"Може Йотова да е подведена от комисията, но това какво говори за нея, ако толкова лесно се подвежда? Считате ли, че Георги Кандев ще помилва някого толкова лесно? Трябва ясно разграничение кой се помилва и за какво е осъден", каза още Анчев.

По думите му у нас в продължение на десетилетия гражданите страдат от корупцията.

"Тандемът Гюров-Кандев е единственият с ясна проевропейска визия. Европейското бъдеще на България е застрашено и Радев го застрашава с неясната визия на правителството по отношение на европейската ни ориентация. Влязохме в силно непрестижен клуб, в който преди бяха Унгария и Словакия. Унгария успя да се отърси. България и Словакия са съмнителните членове, които всеки гледа с подозрение какво ще измислят само и само да защитят една държава агресор, каквато е Русия. Дебатът е Изток - Запад. Президентът може да бъде много важен глас и контрапункт", заяви Анчев.