Иво Димчев с два нови концерта през есента и нов албум

През изминалите месеци Димчев реализира серия от летни концерти в България, а през август се представи заедно със своя бенд и на Sziget Festival в Будапеща - един от водещите музикални фестивали в Европа. Той продължава концертната си програма и през есента с две нови дати в България.

На 1 октомври артистът и неговият бенд ще се завърнат във Варна за концерт в The Brick Port, а на 13 ноември ще се срещнат с публиката в Бургас в #pavilon. На двете събития, феновете ще могат да чуят за първи път на живо и песни от предстоящия албум на Димчев. Билети за концертите са налични в Ticket Station.

През октомври Иво Димчев ще се представи и на международната сцена като част от официалната шоукейс програма на WOMEX 2026 в Лас Палмас де Гран Канария, Испания. Това е един от ключовите професионални форуми за световна музика.

Изданието тази година ще се проведе между 21 и 25 октомври в Лас Палмас де Гран Канария. Официалната шоукейс програма събира артисти, фестивални програматори, промоутъри, агенти, представители на лейбъли и други професионалисти от музикалната индустрия от цял свят. Участието на Иво Димчев във WOMEX 2026 ще представи музиката му пред нова международна професионална публика и ще създаде възможности за бъдещи партньорства и участия.