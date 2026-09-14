Мария Илиева, Мона и Б.Т.Р. са звездите на празника "Пътят на хляба" в Добрич

Фестивалът с вход свободен събира българските традиции, вкуса на истинската храна, майсторството на производителите и музиката на живо

От 25 до 27 септември Добрич ще се превърне в сцена на тридневен празник с две фестивални локации, целодневна сценична програма, концерти, кулинарни демонстрации и работилници за деца и възрастни, фермерски базар и опит за Балкански рекорд. Всички събития са с вход свободен.

Сред акцентите в програмата са концертите на едни от най-обичаните български изпълнители. Фестивалът започва на 25 септември, когато е празникът на Добрич, а на сцената ще излезе Мария Илиева. На 26 септември публиката ще посрещне Мона, а големият финал на 27 септември е поверен на Б.Т.Р. През трите дни сцената в парк "Св. Георги" ще бъде оживена през целия ден с програма за малки и големи. Водещ ще бъде актьорът Павел Владимиров, добре познат на публиката и от малкия екран.

Хлябът като традиция, памет и символ на Добруджа е в сърцето на фестивала. Музеят на хляба ще представи специална интерактивна изложба с 30 ритуални и празнични хляба в реален размер, а практически работилници ще дадат възможност на децата и младежите сами да се докоснат до традицията. Един от най-впечатляващите моменти ще бъде организираният от Музея на хляба опит за Балкански рекорд "Най-много деца, правещи заедно старинни ритуални хлябове". При успешно поставяне на рекорда всяко участвало дете ще получи специален сертификат.

В програмата е включена и специалната тридневна работилница „Бъдещето на хляба“ на инфлуенсъра Ваня Грозева, която ще погледне към съвременните тенденции в храненето и към това как една от най-древните храни продължава да се променя заедно с начина ни на живот. Чрез демонстрации, дегустации и участие на публиката ще бъдат представени безглутенови, високопротеинови и нисковъглехидратни предложения, както и нов прочит на традиционни български изделия като добруджанки, милинки и баница. Специален гост в програмата ще бъде шеф-готвачът Йордан Кръстев-HugTheChef.

Втората фестивална локация – бул. "25 септември", централната пешеходна алея на града – ще бъде дом на фермерския базар, който в продължение на трите дни ще среща посетителите директно с производителите и ще им даде възможност да открият вкуса и качеството на истинската фермерска продукция.