Скутър Браун се обясни в любов на Сидни Суийни

Скутър Браун отново показа колко е влюбен в Сидни Суийни. Актрисата навърши 29 години на 12-и септември, събота. И за повода музикалният продуцент ѝ посвети трогателно послание в социалната мрежа Instagram.

Той постна видео, на което се вижда как танцуват и нежно се прегръщат край старинен замък. После Скутър вдига Сидни и двамата се целуват.

"Честит рожден ден на жената, която е изключението на всяко правило.Човекът, който ме изненада и ми показа как животът с истинско партньорство може да бъде живян. Ти ме караш да се усмихвам по-широко, да се смея по-силно, да приключенствам повече и да мечтая по-смело. Ти направи така, че обикновеното да се усеща вълнуващо и бъдещето да се усеща като нещо, към което нямам търпение да стигна. Кикотене може да промени целия ден. И обичам колко сантиментални можем да бъдем заедно, защото нищо друго няма значение. Има милион неща, които мога да кажа, но тези, които имат най-голямо значение, са само за теб. Честит рожден ден, Сид. Много още празнувания напред във времето. Обичам те", написа Браун към снимките.

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