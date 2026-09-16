Ивелин Михайлов: Нагласено е Йотова да спечели президентските избори

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов заяви в предаването "Денят ON AIR", че влиза в президентската битка заради липсата на промяна в България през последните 37 години.

По думите му действията и назначенията на управляващите са връщане към стария модел на управление. Той посочи, че от "Величие" са изчакали, за да видят какви намерения ще покаже управлението, включително чрез кадровата си политика.

Според Михайлов президентът трябва да поставя важните въпроси на дневен ред и да разговаря с международните партньори на страната.

Той подчерта, че България има европейски цели и поети ангажименти към Европейския съюз (ЕС).

Михайлов заяви, че политиците трябва открито да признаят, че към този момент България няма друг път освен този да бъде държава членка на ЕС.

В същото време той подчерта пред Bulgaria ON AIR, че решенията на изборите трябва да се вземат от българските граждани.

"Изборите в България се решават от българите, а не от ЕС".

По отношение на т.нар. "Коалиция на желаещите" Михайлов заяви, че според него тя, както и други външнополитически ходове, се използват за разделяне на населението и отклоняване на вниманието от основните въпроси.

"Обикновените хора плащат цената на войната", каза кандидатът за президент, като за пример посочи високите цени на горивата.

Според Михайлов към този момент България няма място в такава коалиция, тъй като той не вижда полза от участието на страната за българския народ.

Михайлов коментира и темата за водните ресурси и земеделието, като посочи, че според него Дунав се е "източил", защото румънците използват водата за напояване.

"Правителството може да изисква от Европа да ни позволи да поливаме и да имаме зеленчукопроизводство", добави лидерът на "Величие".

Според него е нагласено Илияна Йотова да спечели предстоящите президентски избори, като говори за манипулация на вота.

Той отправи и критики към партиите, които в момента управляват България. Според него те разполагат с компромати едни срещу други, натрупани заради действията им по време на предишното им участие във властта.

По думите му политическите формации се договарят за предаването на властта и създават "цирк", така че определен кандидат да спечели и да не бъде търсена наказателна отговорност.

В заключение лидерът на "Величие" заяви, че политическите битки не винаги са предварително обречени.

"Цял живот има битки, които някой смята, че са обречени, но някой път силата на характера на определени индивиди прави така да се обърне битката", подчерта Михайлов.