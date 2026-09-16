Том Круз и Тейлър Суифт заедно на мач

На пръв поглед вероятно ви се струва, че Том Круз и Тейлър Суифт нямат много общо, макар да са сред най-известните личности в света. Но явно не е така.

36-годишната певица и 64-годишният актьор споделят любовта към американския футбол и по-специално към отбора "Чийфс". Това стана ясно в понеделник, 14-и септември, когато двамата бяха забелязани заедно на стадиона "Ароухед Стейдиъм" за първия мач на "Чийфс" от НФЛ.

От кадри в социалните мрежи се вижда как звездите разговарят приятелски и как се прегръщат при силни моменти за отбора им.

Изпълнителката е заложила на карирана рокля в червено и бяло, за да е в тон с цветовете на "Чийфс". Припомняме, че там играе нейният съпруг - Травис Келси. Том Круз пък е по черно яке.

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