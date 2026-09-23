Руски удари по Киев и други части на Украйна взеха жертви

Руските сили атакуваха Киев с дронове през целия ден, като при ударите са загинали най-малко двама души, а 43 са ранени, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от ДПА.

Експлозии и стрелба от противовъздушната отбрана са се чували в различни части на града, докато украинските сили са се опитвали да свалят руски реактивни дронове.

Два интернет доставчика съобщиха за прекъсвания на услугите, след като е бил поразен център за съхранение на данни. Според украинските власти сред засегнатите обекти са още конгресен център, офис сграда, фармацевтичен завод и бензиностанция.

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Русия, че умишлено атакува системи, използвани за предупреждение на цивилното население за предстоящи удари.

"Бързите предупреждения за заплахи от ракети и дронове са от жизненоважно значение – те спасяват човешки животи", написа Сибига в социалната мрежа X.

По думите му става въпрос за гражданска инфраструктура, която осигурява достъп до животоспасяваща информация и не представлява военна цел.

Жертви и в Донецка област

Най-малко петима души са загинали, а шестима са ранени при руски бомбардировки в източната Донецка област, съобщи областният управител Вадим Филашкин.

По думите му четири планиращи бомби са поразили селището Олександривка, което се намира на около 40 километра от фронтовата линия.

Една многоетажна жилищна сграда е напълно разрушена, а други 11 са повредени. Щети има и по 42 къщи, детска градина, магазин и административна сграда.

Филашкин призова останалите жители на засегнатия от бойните действия район да се евакуират.

При други руски атаки през нощта е загинал един човек в Харковска област и още един в Запорожка област.

Седем ранени в Суми

В североизточния град Суми са регистрирани удари на четири места. Поразени са жилищен район и гражданска инфраструктура, съобщи областният управител Олег Григоров.

Седем души са ранени, като един от тях е в тежко състояние.

Капитан загина при удар срещу товарен кораб

В Одеска област руските сили са атакували товарен кораб под флага на Антигуа и Барбуда, съобщи областният управител Олег Кипер.

Украинският капитан на плавателния съд е загинал. Останалите членове на екипажа са евакуирани, а възникналият пожар е потушен.

Според Кипер на два пъти са били атакувани и складови помещения, в които са се съхранявали лекарства, храни и стоки за бита.

Какво твърди Москва?

Руското Министерство на отбраната съобщи, че при атаките в Киев и Киевска област са били поразени склад с компоненти за производство на дронове и предприятие за производство на оръжия.

Москва твърди още, че са атакувани центрове за съхранение на данни, използвани за интернет комуникациите на украинските военни и разузнавателни служби.

Според руското военно ведомство в Одеса са нанесени удари по три логистични центъра, в които са се съхранявали военни стоки и стоки с двойна употреба за украинските въоръжени сили.

Информацията, предоставена от Русия и Украйна за поразените обекти, не може да бъде независимо потвърдена, пише БТА.