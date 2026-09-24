Сезонът на Везните е тук, какво чака зодиите?

Сезонът на Везните е тук! Той започва на 23-и септември и продължава до 23-и октомври. С него и официално посрещаме есента. Периодът е посветен на хармония, елегантност и баланс. Фокусът сега не е върху индивидуалното, а върху връзките, отношенията, общността. Дипломацията, колаборациите и естетиката са водещи теми. Ето какво да очаква всяка зодия, според "nssg-club".

Овен

Време е да спрат да бъдат самотни вълци! Време е да се разберат с другите, да се научат да правят компромиси, да постигнат съгласие. Търпението не е сред силните им страни, но дипломацията ще ги спаси от много проблеми.

Телец

Този период им харесва. Трябва да организират наново дневната си рутина и да се погрижат за огранизма си, да премахнат стреса от живота си. Нека така организират работните си дни, че да станат по-красиви и да поглезят себе си.

Близнаци

Трескав и шумен сезон за тях! Близнаците ги чака много забавление. Стават креативни отново, искат повече да излизат и ще флиртуват доста. Сега те са очарователни, неустоими, брилянтни.

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