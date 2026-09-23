Круз Бекъм иска сам да изгражда музикалната си кариера

Круз Бекъм работи здраво върху своята музикална кариера и не иска да се възползва от привилегии, въпреки че родителите му са едни от най-известните хора в света - Дейвид и Виктория Бекъм.

21-годишният музикант скоро участва на музикалния фестивал Reading Festival с групата си - "The Breakers", на която е фронтмен. Британският певец е твърд в решението си - не иска да използва семейното име, за да изстреля кариерата си на върха.

"Не само, че Круз трупа успехи и бива приеман сериозно на музикалната сцена, но също е широко известно, че той е отказвал на опитите на родителите си "да го свържат"", коментира източник на "The Sun".

Круз иска да направи всичко сам.

"Той даде много ясно да се разбере, че той иска и ще направи това сам - и с бандата си. Дори в ранните си тийнейджърски години, Круз даде ясно да се разбере, че това не е в негов стил. Той не се занимава с това, за да е звезда, той не иска такъв тип слава - празна и угодническа", издава още източникът.

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