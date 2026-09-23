Кола се блъсна в автобус с туристи, Подбалканският път е блокиран

Катастрофа в района на проход Стражата временно блокира движението по Подбалканския път, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив, пише БТА.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 17:30 ч. По предварителни данни 21-годишен шофьор се е разсеял и с управлявания от него автомобил "Хюндай" се е блъснал в автобус, превозващ туристи.

При катастрофата е пострадал единствено младият водач. Той е транспортиран в пловдивска болница за прегледи. Няма данни за пострадали сред пътниците в автобуса.

21-годишният мъж и шофьорът на автобуса са тествани за употреба на алкохол, като и двете проби са отрицателни.

Движението от Пловдив към Калофер е блокирано

Служители на Районното управление в Карлово работят по освобождаването на пътната лента и възстановяването на движението.

Към момента автомобили не могат да преминават в посока от Пловдив към Калофер. Обходен маршрут има единствено откъм Казанлък през Павел баня, Турия и Брезово.

В края на август един човек загина, а други четирима бяха ранени при тежка катастрофа между селата Козаново и Патриарх Евтимово.