Издирват 70-годишен мъж от Разложко, в неизвестност е от 17 септември

70-годишният Иван Толин от разложкото село Елешница е в неизвестност от 17 септември и се издирва, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Мъжът е висок около 170 сантиметра и е със зелени очи. За последно е бил видян облечен с черно яке, кафяв панталон и черни обувки.

От полицията уточняват, че Иван Толин накуцва с левия крак и почти не може да говори.

Органите на реда призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението на 70-годишния мъж, да подаде сигнал на телефон 112, на телефоните 0747/80361 и 0747/80362 или в най-близкото полицейско управление.