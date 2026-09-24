Откриват симфоничния сезон на Държавна опера в Пловдив на 8 октомври

Клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров откриват новия симфоничен сезон на Държавна опера Пловдив.

"Това е голяма работа за нас. Откриване на симфоничния сезон на пловдивски симфоничен оркестър и опера под диригентството на Диан Чобанов. Много сме щастливи, защото ще представим един същевременно известен концерт за две пиана и оркестър на Франсис Пуленк, същевременно обаче и не толкова известен. Цялата програма е френска. Мисля, че ще бъде много интересно и за публиката", каза Димитров в предаването "България сутрин".

Клавирното дуо отбеляза, че на 8 октомври е официалното откриване, като споделиха, че сърдечно се радват на поканата на маестро Чобанов.

Генова призна пред Bulgaria ON AIR, че Франсис Пуленк все още не са го изпълнявали в Пловдив.

По думите им всеки концерт е дебют за тях в емоционален и интелектуален смисъл, като потвърдиха, че сценичната треска все още е част от процеса.

Генова каза, че са много радостни, когато провеждат звукозаписни сесии и работят с тонмайстори, които ги оставят да свирят като на концерт.