Полският външен министър към Лавров: Сергей, кажи на шефа си "стига толкова" ВИДЕО

Полският външен министър Радослав Шикорски отправи директно послание към Сергей Лавров по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, като заяви, че Русия не може да спечели войната в Украйна, и призова руския външен министър да каже на Владимир Путин, че "стига толкова". Полският представител също така сравни икономическата мощ на Русия с тази на Полша, Европа и НАТО.

Изявлението беше направено в сряда в Ню Йорк по време на заседание на Съвета за сигурност, посветено на ситуацията в Украйна.

Шикорски се обърна директно към руската делегация, като изтъкна, че - повече от четири години след началото на пълномащабната инвазия - Москва не е успяла да постигне целите си в Украйна.

🔥 Sikorski brought the heat at the UN Security Council: “Sergey, tell your boss: enough is enough” Polish Foreign Minister Radosław Sikorski addressed the Russian delegation directly, pointing to the gap in economic power between Russia, Poland, Europe and NATO. “You have been… pic.twitter.com/0sSvrOF7TV — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2026

"Опитвате се да завладеете Донбас от повече от 12 години, а Киев - от повече от четири. Спрени бяхте от героична Украйна - страна, чийто БВП е десет пъти по-малък от този на Русия", каза полският министър, цитиран от NEXTA.

След това той сравни мащаба на руската икономика с тези на Полша и западните държави.

"Но БВП на Полша е почти половината от вашия. Този на Европа е десет пъти по-голям. Този на НАТО е 25 пъти по-голям", каза Шикорски.

Полският външен министър изтъкна, че макар Русия все още да може да причинява загуби и разрушения, тя не е в състояние да постигне победата, към която се стреми.

"Все още можете да убиете много хора, но не можете да победите. Можете да спрете тази имперска война, която сами сте избрали, във всеки един момент. Спрете да застрашавате Европа и света. Спрете да унищожавате бъдещето на Русия", заяви Сикорски.

В края на изказването си полският министър се обърна директно към Лавров:

"Сергей, знам, че слушаш. Кажи на шефа си: стига толкова."

TVP World и Kyiv Post съобщиха, че намесата на Сикорски е последвала реч на Лавров, в която руският министър е говорил за събитията в Украйна през 2014 г. и е твърдял, наред с другото, че руският език е бил забранен в Украйна. Сикорски отхвърли тези твърдения.

Сикорски също така отговори на Лавров относно събитията от 2014 г.

Полският министър припомни, че е бил в Киев през 2014 г. заедно с външните министри на Германия и Франция, и отхвърли версията на Лавров за събитията, довели до отстраняването на бившия украински президент Виктор Янукович. Сикорски заяви, че Янукович е бил отстранен чрез гласуване в украинския парламент и че дори членове на неговата собствена "Партия на регионите" са гласували за свалянето му. Той също така отхвърли твърдението на Лавров за предполагаема пълна забрана на руския език в Украйна, като отбеляза, че е посетил Киев около десет дни по-рано и е установил, че руският език все още се говори масово.

Изявлението на полския министър идва на фона на нарастващото напрежение между Варшава и Москва

През последните седмици полските власти и други европейски представители предупредиха за зачестяване на хибридните атаки, саботажите и инцидентите във въздушното пространство, приписвани на Русия, в редица европейски държави.

В сряда Ройтерс съобщи, че европейски представители наблюдават ръст на подобни действия, въпреки че не смятат за непосредствена заплаха конвенционална руска военна атака срещу НАТО.