Магазини за втора употреба: 5 находки, които не са за изпускане

Пазаруването в магазини втора употреба (или битпазар) отдавна не е просто начин да спестите пари – то е истинско „ловно“ изживяване. Сред рафтовете, пълни със забравени вещи, се крият предмети, които могат да струват десетки, а понякога стотици евро. Тайната е да знаете какво да търсите. Вижте кои находки от магазини втора употреба си заслужават:

Оригинални произведения на изкуството

Докато все повече хора избягват масовото изкуство от големите вериги, пазарът на произведения на изкуството втора ръка бележи ръст. Оригиналните картини могат да струват сериозни суми, ако са подписани и датирани и са рисувани с истински маслени бои.

Огледайте внимателно за текстура от четката – ако видите пикселизация, това е репродукция, не оригинал. Подписът и датата са ключови индикатори за автентичност.

Вълнени одеяла

Новите вълнени одеяла са сериозна инвестиция – суровините са скъпи, а производството изисква много труд. Одеяло с размер „куин“ (queen-size) от реномиран производител може да струва десетки евро, така че ако попаднете на такова в магазин за втора употреба, непременно си го вземете. Освен че позволява на кожата да диша, вълната е хипоалергенна, антибактериална и устойчива на акари.

Има няколко начина за почистване на вълнено одеяло втора употреба, без да се налага да го давате на химическо чистене, като например „пране в сняг“: разстилате одеялото върху чист, пухкав сняг и го потупвате навсякъде, за да отстраните замърсяванията, след което повтаряте процедурата и от другата страна. Друг вариант е ръчното пране във вана с хладка вода и препарат за вълна. Никога не сушете вълнени изделия в сушилня; винаги ги простирайте на добре проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина.

Източник: 5 находки от магазините втора употреба, които не са за изпускане

