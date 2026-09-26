Ердоган: Принципът "силният над слабия" влияе все повече върху международните отношения

Решени сме да свалим маската на окупиращата ционистка менталност, която се смята за избрана, счита себе си за превъзхождаща всички останали хора и няма милост, съвест, морал и принципи. Каквото и да правят, няма да отстъпим. Мястото на военните престъпници, за които Международният наказателен съд е издал заповед за арест, не е трибуната на Обединените нации, а съдебните зали, където ще отговарят за извършените от тях убийства и пролятата кръв. Това каза турският президент Реджеп Тайип Ердоганпо време на церемонията по закриването на 21-вото издание на Международното търговско изложение MÜSİAD EXPO и 29-тия Международен бизнес форум, организирани в Изложбения център в Истанбул, предава Анадолската агенция. Ердоган добави още, че "когато погледнем към историята на човечеството, всички виждаме едно нещо много ясно".

Ердоган посочи, че след като някои критични прагове бъдат преодолени веднъж, нищо вече няма да бъде както преди, и че революционната трансформация в технологиите през последните години, начело с изкуствения интелект, е една от тях.

"Изкуственият интелект, чиито предимства усещаме във всички области – от здравеопазването до образованието, от информационните технологии до транспорта, от селското стопанство до икономиката – преобразува както личния ни живот, така и този в професионалната сфера. Моделите на изкуствения интелект и роботизираните технологии, които се развиват с всеки изминал ден, оказват пряко влияние върху процесите на производство и потребление. Факт е, че колкото повече реалният сектор използва възможностите на изкуствения интелект, толкова повече предприемачите, промишлениците и инвеститорите се възползват от тези иновации", заяви той.

Ердоган обърна внимание, че основната опасност, която не трябва да се пренебрегва, е, че ако при разработването на изкуствения интелект не се отдаде необходимото значение на човешкия фактор, може да се стигне до резултати, които са точно обратните на желаните.

"Преминаваме през дни, в които глобалната система е изпаднала в задънена улица

както по отношение на легитимността, така и по отношение на представителността и справедливостта", добави той.

Изразявайки надежда, че разширяващите хоризонтите консултации, проведени на тези платформи, ще донесат полза за всички, Ердоган каза:

"Преживяваме дни, в които глобалната система е изпаднала в безизходица както по отношение на легитимността, така и по отношение на представителството и справедливостта. Особено географският регион, в центъра на който се намира нашата страна, преживява, ако може да се каже така, истинска буря от кризи. От търговията до енергоснабдяването, от продоволствената сигурност до икономическите санкции – всички ние, в по-голяма или по-малка степен, сме изложени на въздействието на тази буря в много области. Проблеми, които в близкото минало се решаваха чрез обмен на идеи, днес се опитват да се решават чрез обмен на ракети и дронове. Принципът „силният над слабия“ за първи път оказва толкова силно влияние върху международните отношения", коментира той.

Ердоган съобщи, че в речта си пред 81-вата Генерална асамблея на Организацията на обединените нации (ООН) е обърнал специално внимание на този проблем, като е подчертал, че от Палестина до Йемен, от Судан до Сомалия, от Аракан до Иран, нито една рецепта, в която липсват мир, справедливост и здрав разум, няма да намери приложение на място.

Ердоган подчерта, че, разбира се, ще бъде потърсена отговорност пред правосъдието за цивилните, избивани пред очите на всички в опашките за храна, в кувьозите, в джамиите, в училищата и в болниците, и заяви:

"Ако извършителите на геноцид не отговарят пред правосъдието, ако от тях не бъде потърсена отговорност пред закона и пред историята, същото варварство ще се повтори и знайте, че нашите деца също ще се сблъскат със същата човешка трагедия. Ние лично ще продължим да се борим за справедливост до последния си дъх. Турция и турският народ също ще продължат тази борба."

Ердоган обърна внимание, че всички, които вярват в правосъдието, независимо от тяхната религия, култура или произход, ще се включат в тази борба, като заяви:

"Народът на Палестина не е сам, никога не е беззащитен. Нашите братя от Газа не са сами в търсенето на права и справедливост. Общото събрание на ООН потвърди този факт още веднъж. Като представител на съюза на човечеството Общото събрание даде на военните престъпници отговора, който заслужават. Принципната позиция, която дипломатическите делегации демонстрираха, напускайки залата, се стори като шамар в лицето на мрежата на геноцида. Именно това е причината да ни вземат на прицел – мен и моята страна – с безнравствени твърдения. Турция със своята съвестна, достойна, морална и смела позиция не само даде надежда на потиснатите, но и вдъхна кураж на другите държави."

Ердоган, който от сърце поздрави всички държави и лидери, изразили общата съвест на човечеството в залата на Общото събрание и от трибуната, добави, че иска да се знае, че Турция ще продължи да застава срещу тираните и на страната на потиснатите, независимо от цената.

Ердоган посочи, че от една страна защитават справедливи решения, които ще дадат надежда както на региона, така и на човечеството, а от друга страна решително прилагат политики, които ще предпазят страната от тази среда на рискове и заплахи.

Ердоган посочи, че миналата година са постигнали растеж на турската икономика от 3,7%, с което са продължили 16-годишната си поредица от непрекъснат растеж, и добави:

"Икономиката ни отбеляза растеж от 2,6% през първото тримесечие на 2026 г. и от 2,3% през второто тримесечие. По този начин турската икономика отбелязва непрекъснат растеж вече 24 тримесечия. В момента сме 16-тата по големина икономика в света и 6-тата в Европа. Доходът ни на глава от населението, който през 2002 г. беше 3 616 долара, се увеличи приблизително 5 пъти и през 2025 г. достигна 18 103 долара. Размерът на нашата икономика по текущи цени възлиза на 1 трилион 602 милиарда долара", заяви той.